Die OPEX® Corporation, ein weltweit führender Anbieter von Automatisierungslösungen der nächsten Generation, der innovative Lösungen für die Automatisierung von Lagern, Dokumenten und Post anbietet, stellt bedeutende Verbesserungen für sein automatisches Lager- und Bereitstellungssystem Infinity® (AS/RS) vor. Zu den erweiterten Funktionen gehören eine 15-prozentige Erhöhung der Nutzlast des Systems sowie neue Funktionen für die Lagerplatzzuweisung.

Das 2022 eingeführte Infinity AS/RS kombiniert eine beispiellose Lagerdichte, Konfigurierbarkeit und Flexibilität, um die dringendsten Herausforderungen der Lagerautomatisierung in den Bereichen Mikro-Fulfillment, Omni-Channel-Vertrieb, Filialauffüllung und E-Commerce zu bewältigen. Während das Infinity-System bisher Nutzlasten von 31,7 Kilogramm (70 Pfund) tragen konnte, kann das verbesserte System Nutzlasten von 40,8 Kilogramm (90 Pfund) tragen. Zusätzlich zu den Infinity iBOT-Robotern, die jetzt die erhöhte Nutzlast unterstützen, wurde auch die Regalkonstruktion, auch bekannt als Lagerraster, aktualisiert, um das erhöhte Gewicht zu bewältigen.

"Die Entscheidung, die Nutzlast von Infinity zu erhöhen, wurde durch die anhaltenden Anfragen unserer Fertigungskunden vorangetrieben", erklärte Monty McVaugh, Head of Product bei OPEX. "Viele Hersteller möchten große, schwere Metallteile und Baugruppen in ihrer Fabrikhalle lagern, wie z. B. Lichtmaschinen, Kraftstoffpumpen, Bremsscheiben, Bearbeitungsplatten und vieles mehr. Der Zeitpunkt für unsere Verbesserungen am Infinity-System ist ideal, da die neuesten internationalen Bauvorschriften (IBC2021) Lasten festlegen, die auf Strukturen wie Hochregallager in Industriegebäuden einwirken können. Die Anpassungen, die OPEX an den Infinity-Lagerregalen vorgenommen hat, entsprechen der IBC2021 sowohl in nicht-seismischen als auch in stark seismischen Regionen."

Hersteller nutzen häufig vertikale Hebemodule, um Nutzlastkapazitäten zu berücksichtigen. Diese Systeme sind jedoch in der Regel nicht in das Lagerverwaltungssystem integriert. Dementsprechend müssen alle Transaktionen manuell über Tabellenkalkulationen abgewickelt und dann in andere Bestandsverfolgungssysteme importiert werden. Darüber hinaus gibt es auf dem Markt nur eine begrenzte Auswahl an Systemen, die 90 Pfund oder mehr pro Behälter bewältigen können, wodurch sie in der Lage sind, die volle Höhe des Lagers zu nutzen und eine effiziente Lagerdichte zu bieten.

"Unser verbessertes Infinity-AS/RS-System unterstützt auch kleinere Abstände zwischen den Lagerplätzen", fügte Zach Davis, Infinity-Produktmanager bei OPEX, hinzu. "Viele Hersteller bevorzugen es, Hardware und Befestigungswerkzeuge auf Tabletts zu lagern. Infinity unterstützt jetzt einen Lagerabstand von 4 Zoll, wenn Tabletts verwendet werden, was die Lagerdichte des Systems von 8 Zoll fast verdoppelt."

Das Infinity-Güter-zu-Person-System (G2P) nutzt ein einzigartiges Verriegelungssystem, um Behälter dreifachtief zu lagern, wodurch Platzverschwendung vermieden und die Lagerdichte maximiert wird. Ein konfigurierbares Regaldesign optimiert den Lagerraum trotz möglicher Hindernisse wie Säulen oder anderer Geräte. Die Flexibilität des Systems ermöglicht auch die Anpassung an unterschiedliche Arbeitsabläufe und Layouts. Die automatisierte G2P-Technologie liefert den richtigen Artikel oder die richtige SKU zur richtigen Zeit an den richtigen Bediener oder Arbeitsplatz und steigert so die Produktivität, den Durchsatz und die Arbeitsauslastung, indem sie Zeitverschwendung vermeidet.

"Unser Team bei OPEX ist immer auf der Suche nach neuen und besseren Wegen, um den sich wandelnden Kundenbedürfnissen gerecht zu werden", so McVaugh. "Wir freuen uns, mit unseren Infinity-Lagerautomatisierungslösungen noch mehr Funktionalität bieten zu können."

Über OPEX

Die OPEX® Corporation ist ein weltweit führender Anbieter von Automatisierungslösungen der nächsten Generation und bietet innovative, einzigartige Lösungen für die Automatisierung von Lager-, Dokumenten- und Postprozessen. Mit Hauptsitz in Moorestown, New Jersey, und Niederlassungen in Pennsauken, New Jersey, Plano, Texas, Frankreich, Deutschland, der Schweiz, Großbritannien und Australien beschäftigt OPEX fast 1.600 Mitarbeiter, die kontinuierlich maßgeschneiderte, skalierbare Technologielösungen neu konzipieren und bereitstellen, die die geschäftlichen Herausforderungen von heute und in Zukunft lösen. Im Jahr 2025 feiert das Unternehmen sein 50 -jähriges Jubiläum unter der Führung und im Besitz mehrerer Generationen der Familie Stevens.

