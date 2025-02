FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Zulieferer Continental will bis Ende 2026 in seiner Automotive-Sparte weitere 3.000 Stellen streichen. Knapp die Hälfte davon entfalle auf Deutschland, vor allem auf Hessen und Bayern, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Der Standort Nürnberg soll ganz schließen./fjo/DP/men