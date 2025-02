München (ots) -Der Vollzeit-MBA der IESE Business School mit Campus in München ist der drittbeste der Welt und das beste Programm in Europa. Das Global MBA Ranking 2025 der Financial Times lobt Internationalität und Vielfalt des IESE-Programms, mit 90 Prozent internationalen Studierenden verschiedenster Branchen und 40 Prozent Frauenanteil."Unsere Kombination aus Diversität der Programmteilnehmer und internationalen, weltweit renommierten Dozenten ist unser Erfolgsgeheimnis", so der Münchner IESE-Geschäftsführer Dr. Michael Winkler. Gelernt werde mittels realitätsnaher Business Cases.MBA-Studierende der IESE Business School können Module in Mexiko City, Nairobi, New York und Shenzhen belegen und sammeln so auf verschiedenen Kontinenten unternehmerische Erfahrungen.Das FT-Ranking bescheinigt IESE einen starken Fokus auf Nachhaltigkeit. Der MBA belegt weltweit Platz zwei in den Bereichen ESG und Net-Zero Emissions. Das Ranking bewertet hier Programminhalte, die sich mit Nachhaltigkeit, Ethik und Klimaschutzlösungen für Organisationen befassen, die Netto-Null-Emissionen zum Ziel haben.IESE wurde, Platz zwei in der Welt, auch für sein Netzwerk aus 60.000 Alumni ausgezeichnet, die die berufliche Entwicklung von IESE-Absolventen unterstützen. Die persönliche Betreuung, die die Studierenden während ihres gesamten MBA-Studiums erhalten, lobt das FT-Ranking besonders. Alumni geben IESE eine Durchschnittsnote von 9.4 von 10, die dritthöchste weltweit.Man habe das MBA-Programm seit dem ersten Jahrgang vor 60 Jahren ständig an die sich verändernde Unternehmenswelt angepasst, so Mireia Las Heras, Academic Director des IESE-MBA. Das Programm zeige Wege auf zu einer langfristigen Karriere, die einen Sinn beinhalte und positive Spuren hinterlasse.Pressekontakt:Markus KurzPressesprecher der IESE Business School für Deutschlandwww.iese.edumk Media Relations - Mobiltel. +49 172 812 4378 -E-MailMarkus.Kurz@mkpr.info -LinkedIn https://www.linkedin.com/in/markus-kurz-6194a014a -Website https://mkpr.info/Original-Content von: IESE Business School, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/128923/5973760