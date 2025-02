SAN FRANCISCO, CA / ACCESS Newswire / 18. Februar 2025 / Sama, der führende Anbieter von zweckorientierter, verantwortungsbewusster Unternehmens-KI mit agilem Daten-Labeling für die Modellentwicklung und überwachte Feinabstimmung, hat heute die Markteinführung von "Agentic Capture", einem Feedback-Framework für multimodale AI-Agenten, bekannt gegeben. Dieses neue Framework ist in die konfigurierbare Erfassungsplattform von Sama integriert und in der Lage, die unterschiedlichen Arten von multimodalen, komplexen Anwendungsfällen zu verwalten, die für KI-Agenten in einer Vielzahl von Branchen erforderlich sind. Agentic Capture baut auf Samas breiter Data-Labeling-Plattform auf und sorgt über die Verwendung von hochwertigen Rubriken und Anweisungen für konsistente und genaue Annotationen. Die präzisen Einblicke und transparenten Berichte des Frameworks ermöglichen ein besseres Verständnis des Verhaltens eines KI-Agenten und dessen Auswirkungen auf die Modellziele und bieten die für eine effektive Iteration der Modellleistung erforderliche Human-in-the-Loop-Validierung (HITL).

KI-Agenten sind Modelle, die autonom handeln und damit Entscheidungen treffen, Maßnahmen ergreifen und aus Interaktionen lernen können, um Probleme zu lösen oder bestimmte Ziele zu erreichen. Der Markt für agentenbasierte KI wird in den nächsten fünf Jahren voraussichtlich einen regelrechten Boom verzeichnen und sich von einem aktuellen Wert von https://pr.report/79bt bis zum Jahr 2030 entwickeln. Der Erfolg dieser Agenten wird von ihrer Fähigkeit abhängen, menschliches Verhalten effektiv zu imitieren. Dazu müssen sie mit Daten aus verschiedenen Modalitäten wie Text, Bilder, Audio oder Video "gefüttert" werden. Diese neue Funktionsweise ist ein großer Fortschritt gegenüber den heutigen großen Sprachmodellen (LLM), die zwar einen Nutzen bei der Erweiterung menschlicher Fähigkeiten bringen, aber durch ihre Unfähigkeit, mehrere Modalitäten zu verarbeiten, eingeschränkt sind. Das Agentic Capture Framework von Sama macht es einfacher, mehrere Arten von Daten in das KI-Modell zu integrieren und gleichzeitig die konsistente menschliche Beurteilung zu liefern, die für eine effektive Nutzung dieser Daten erforderlich ist.

"Sama arbeitet mit einigen der weltweit führenden Entwickler von KI-Modellen zusammen, und das hat uns an die Spitze der Innovation gebracht. LLM sind zwar in den Mittelpunkt der KI-Modelle gerückt, aber sie haben auch ihre Grenzen. Wir stehen erst am Anfang der Entwicklung und können die Auswirkungen der KI-Agenten auf die Branchen und Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, noch nicht genau abschätzen", so Duncan Curtis, SVP für KI-Produkte und -Technologie bei Sama. "Die KI-Agenten-Systeme stehen kurz vor einer explosionsartigen Entwicklung ihrer Fähigkeiten und Anwendungsfälle. Unser neues Framework soll die Nutzung von Daten - ob textbasiert oder im Bild-, Audio- bzw. Videoformat - erleichtern, damit KI-Agenten ihre Aufgaben selbstständig erledigen können. In enger Zusammenarbeit mit unseren Partnern und mit großem Elan arbeiten wir kontinuierlich am Aufbau eines soliden Frameworks, das den wachsenden Anforderungen dieser Technologie gerecht wird."

Die Anwendungsfälle für KI-Agenten reichen vom menschenähnlichen Kundenservice im Einzelhandel und bei Versicherungen über die Optimierung der Produktion in der Fertigung, die Betrugserkennung im Finanzwesen, die Überprüfung von Lebensläufen sowie die Rekrutierung und Schulung im Personalwesen bis hin zur Analyse des Verbraucherverhaltens im Marketing und vieles mehr. Das Data Capture Framework von Sama stützt sich auf die jahrzehntelange Erfahrung des Unternehmens bei der Bewertung und Verbesserung von KI-Modellen.

Seit mehr als 16 Jahren werden Modelle über Samas proprietären HITL-Ansatz konsequent mit Rückmeldungen von Experten versorgt, die das Verhalten eines Modells validieren und sicherstellen, dass es den Standards entspricht. Dieses Feedback erfolgt während des gesamten Modellentwicklungsprozesses, einschließlich der Datenerstellung, der überwachten Feinabstimmung, der LLM-Optimierung und der laufenden Modellbewertung. Damit wird sichergestellt, dass Kunden ihre Modelle auf verantwortungsbewusste Weise entwickeln können. Samas Aktivitäten werden durch SamaAssure abgesichert. Diese höchste Qualitätsgarantie in der Branche sorgt routinemäßig bereits bei der ersten Charge für eine 98%ige Abnahmequote.

Über Sama

Sama ist ein weltweit führender Anbieter von Datenannotationslösungen für Computer Vision, generative KI und große Sprachmodelle. Unsere Lösungen minimieren das Risiko von Modellausfällen und senken die Gesamtbetriebskosten - dank einer unternehmensfähigen ML-gestützten Plattform und SamaIQ, durch proprietäre Algorithmen aufgedeckte verwertbare Dateninhalte sowie ein hochqualifiziertes Team von mehr als 5.000 Datenexperten. 40 % der Tech-Riesen und andere wichtige Fortune-50-Unternehmen, darunter auch GM, Ford und Microsoft, vertrauen bei der Bereitstellung branchenführender ML-Modelle auf Sama.

Als zertifizierte "B-Corp" verfolgt Sama das Ziel, durch die digitale Wirtschaft die Möglichkeiten für unterprivilegierte Personen zu erweitern, und hat bereits mehr als 68.000 Menschen den Schritt heraus aus der Armut ermöglicht. Das Schulungs- und Beschäftigungsprogramm des Unternehmens wurde durch eine vom MIT geleitete randomisierte kontrollierte Studie validiert. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.sama.com.

Quelle: Sama

