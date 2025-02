Düsseldorf (ots/PRNewswire) -Ingenico, weltweit führender Anbieter von Zahlungsakzeptanz und -dienstleistungen, wird auf der kommenden EuroCIS (Düsseldorf, 18.-20. Februar 2025), Europas führender Fachmesse für Einzelhandelstechnologie, vertreten sein. Dort präsentieren wir unsere neuen Produkte: die Unattended SX-Serie, den Retail Point-of-Sale CX9000 und unsere neue globale, agile Zahlungsanwendung.Da sich die Welt des digitalen Zahlungsverkehrs mit innovativen, flexiblen und zukunftsweisenden Lösungen ständig weiterentwickelt, bietet die EuroCIS die ideale Gelegenheit, unsere wichtigsten Innovationen wie die neue AXIUM CX9000 vorzustellen. Diese All-in-One-Kassenlösung zeichnet sich durch ihre Flexibilität ausund vereint die Einfachheit einer Registrierkasse mit fortschrittlicher Zahlungstechnologie in einem schlanken Gerät. Mit diesem POS-System lassen sich nicht nur Zahlungen abwickeln, sondern auch Kassenvorgänge und Bestandsverwaltung effizient steuern. Zudem überzeugt es durch eine Vielzahl an Zubehörmöglichkeiten sowie sein größeres Format.Außerdem setzt Ingenico mit der neuen SX-Serie neue Maßstäbe und erweitert damit sein Angebot an Selbstbedienungsterminals. In Deutschland präsentieren wir das AXIUM SX5000 und bieten Android-basierte Innovationen zur Optimierung von Self-Checkout-Lösungen. Mit einem großen Full-Touch-Display, integrierten Sensoren und benutzerfreundlichem QR-Code-Scanning ermöglicht das AXIUM SX5000 alle gängigen Zahlungsmethoden für einen reibungslosen Kassenablauf. Gleichzeitig bietet es die Möglichkeit, die AXIUM-Plattform zu nutzen, um stets einen Schritt voraus zu sein - bei maximaler Sicherheit dank PCI-Zertifizierung. Die AXIUM SX-Serie überzeugt durch herausragende Leistung, hohe Zuverlässigkeit und eine optimierte Benutzeroberfläche und eröffnet damit grenzenlose Möglichkeiten.Entdecken Sie auch unsere neue Ingenico Payment App - eine benutzerfreundliche, BFSG konforme Zahlungsanwendung, die entwickelt wurde, um tägliche Abläufe zu vereinfachen und das Benutzererlebnis sowohl für Händler als auch für Kunden zu optimieren. Die Anwendung unterstützt alle gängigen kartenbasierten Transaktionen und ermöglicht Zahlungen über APM und digitale Geldbörsen. Zudem lassen sich Trinkgelder, Rückerstattungen sowie "Jetzt kaufen, später zahlen"-Optionen mühelos verwalten. Speziell für die nahtlose Verwaltung Ihrer Ingenico-Geräte und -Dienste konzipiert, bietet die App zudem Mehrwertdienste wie Geschenkkarten, Treueprogramme und eine reibungslose Integration in bestehende Händlerumgebungen - einschließlich Mehrwährungs- und Mehrsprachunterstützung.Schließlich bietet die Veranstaltung eine ideale Gelegenheit, unsere neuesten Entwicklungen im Bereich der innovativen Palm-Vein-Technologie aus unserem Forschungs- und Entwicklungslabor vorzustellen - darunter das AXIUM RX9000 sowie das Chamäleon-Terminal, das erste Terminal, das sich individuell mit Ihrem eigenen Branding personalisieren lässt.Darüber hinaus wird Romain Colnet, Leiter des Bereichs "New Generation Offerings" bei Ingenico, auf der Konferenz auf der Red Stage in Halle 10 G01 am 19. Februar um 15:40 Uhr über die revolutionären Auswirkungen biometrischer Technologien auf die Zukunft der Zahlungssysteme sprechen. Diese Veranstaltung bietet unserem Experten die Gelegenheit, seine Einschätzungen dazu zu teilen, wie die Biometrie die Zahlungslandschaft transformieren wird und welche Innovationen künftig den Zahlungsmarkt prägen könnten.Möchten Sie mehr über unsere Innovationen erfahren? Dann besuchen Sie uns in Halle 9 / Stand D46, testen Sie alle unsere Demos und treten Sie mit dem Ingenico-Team in Kontakt. Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 