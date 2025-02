DJ ENERGIE-BLOG/Studie: Erneuerbare senken die Energiekosten

Allein die Windenergie an Land hat den Börsenstrompreis im Jahr 2024 im Jahresdurchschnitt um 3,9 Cent je Kilowattstunde gesenkt. Das ergab eine Kurzanalyse des Forums Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft (FÖS) zu den Auswirkungen der erneuerbaren Energien auf den Strompreis in Deutschland, aus der der Bundesverband Erneuerbare Energie (BEE) zitiert. Statt circa 11,8 Cent kostete eine Kilowattstunde circa 7,9 ct/kWh. Photovoltaik trage ebenfalls erheblich zur Senkung des Börsenstrompreises bei. Der Thinktank Ember habe zudem diese Woche berichtet, dass Deutschland ohne den Ausbau der Wind- und Solarenergie in den letzten fünf Jahren zusätzlich 12,5 Milliarden Euro für den Import fossiler Brennstoffe ausgegeben hätte. Der BEE forderte, dass die neue Bundesregierung den Schwung der alten Regierung für den Ausbau von Wind- und Solarenergie aufnimmt und die günstigen Gestehungskosten nutzt, um Haushalte und Industrie weiter zu entlasten.

