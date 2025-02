Das Unternehmen führt eine einzigartige automatisierte Behebung ein, um Bedrohungen zu beseitigen, Kontrollen zu optimieren und validierte Sicherheitslücken zu schließen

Cymulate, der führende Anbieter von Bedrohungsvalidierung, kündigte heute die nächste Entwicklungsstufe der Flaggschiff-Sicherheitsvalidierungsplattform des Unternehmens an. Als Pionier und Marktführer für die Simulation von Sicherheitsverletzungen und Angriffen (BAS) und automatisiertes Red Teaming setzt Cymulate seine Innovationen im Bereich Automatisierung und künstliche Intelligenz (KI) fort, um die fortschrittlichste und benutzerfreundlichste Bedrohungsvalidierung auf dem Markt bereitzustellen. In einer Zeit, in der Angreifer fortschrittlichere Taktiken als je zuvor einsetzen, nutzt die Cymulate Exposure Validation Platform die Leistungsfähigkeit der KI, um jedem Blue- und Red-Teamer die Automatisierung und Zugänglichkeit zu bieten, die er benötigt, um Bedrohungen zu validieren und zu beheben und die Sicherheit zu optimieren.

Die Expositionsvalidierung hilft Organisationen dabei, über traditionelle Lösungen wie BAS und automatisierte Penetrationstests hinauszugehen. Durch die Umsetzung der CTEM-Strategie können Sicherheitsteams ihre Exposition entsprechend ihres definierten Bedrohungsumfangs validieren, kontextbezogen entsprechend ihrer spezifischen Sicherheitsstrategie priorisieren und mobilisieren, während sie kontinuierlich und automatisch Schwachstellen beheben.

"Sicherheitsverantwortliche haben erkannt, dass sie die am leichtesten auszunutzenden Bedrohungen schnell und kontinuierlich angehen müssen. Cymulate bringt als erstes Unternehmen Innovationen und Automatisierung in unsere Exposure Validation Platform ein, damit Sicherheitsteams ihre größten Lücken schließen und ihre Abwehrhaltung verbessern können, bevor es zu spät ist", so Avihai Ben-Yossef, Mitbegründer und CTO von Cymulate. "Wir haben Technologien wie Angriffssimulation und automatisiertes Red Teaming mit umsetzbaren Erkenntnissen einfach umsetzbar gemacht. Kunden sehen Ergebnisse, die das Rauschen reduzieren, die Entscheidungsfindung klären und die Rendite von Investitionen in die Cyberabwehr erhöhen."

Die Cymulate Exposure Validation Platform ermöglicht es Sicherheitsteams, ihre Kontrollen zusammen mit potenziellen Bedrohungen und Reaktionstaktiken zu validieren, die risikoreichsten Bedrohungen zu ermitteln und eine Abhilfestrategie zu entwickeln, die diese Risiken zuerst priorisiert und die Kontrolloptimierung automatisiert. Zu den innovativen neuen Funktionen gehören:

Ein KI-gestützter Agent, der Blue Teamer und Red Teamer dabei unterstützt, die wirkungsvollste Validierung für ihren Schwerpunkt zu erstellen von bewährten Verfahren über branchenspezifische Bedrohungen bis hin zu detaillierten Angriffsketten aus den neuesten Bedrohungsinformationen

Optimierte Angriffssimulationen, die einfachere Bewertungen in der gesamten MITRE ATT&CK-Kill-Chain für alle Umgebungen ermöglichen, einschließlich der umfassendsten Bibliothek von Cloud- und Kubernetes-Angriffsszenarien

Eine neue Arbeitsbeschreibung für Angriffsszenarien, die umfassende Validierungsbewertungen aus einer Bibliothek von mehr als einer Million Angriffsaktionen oder benutzerdefinierten Szenarien erstellt

Modulare und dynamische Bewertungen, die bei der Prüfung auf neue Bedrohungen helfen

Ein wichtiger Aspekt der Cymulate Exposure Validation Platform ist eine Verbesserung des Ergebnisses, die eine umsetzbare und herstellerspezifische Behebung ermöglicht. Sicherheitsteams können ihren vorhandenen Stack verwenden, um Optimierungsregeln manuell hinzuzufügen. Cymulate überträgt diese Regeln dann automatisch auf die Sicherheitskontrollen und automatisiert den gesamten Behebungsprozess.

"Die Cymulate Exposure Validation Platform macht fortgeschrittene Sicherheitstests schnell und einfach. Wenn es darum geht, benutzerdefinierte Angriffsketten zu erstellen, haben Sie alles an einem Ort vor sich. Sie können auf die gesamte Cymulate-Bibliothek zugreifen oder Ihre eigenen Angriffsaktionen erstellen", so Mike Humbert, Cybersecurity Engineer beim Cymulate-Kunden Darling Ingredients Inc. "Wenn Sie anfangen zu klicken und zu filtern, haben Sie die Möglichkeit, Ihre Tests zu verfeinern, die Bewertung zu planen und die Ergebnisse im Detail zu betrachten."

Über Cymulate

Cymulate, der führende Anbieter von Sicherheits- und Expositionsvalidierung, bietet die einzige Quelle der Wahrheit für Bedrohungsrisiken und die erforderlichen Maßnahmen, um Sicherheitslücken zu schließen, bevor Angreifer sie ausnutzen können.

