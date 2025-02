Die Moody's Corporation (NYSE:MCO) gab heute bekannt, dass Marc Pinto zum Global Head of Private Credit für die Ratings von Moody's ernannt wurde. Herr Pinto wird die Forschungsaktivitäten und Rating-Initiativen im Bereich Private Credit der Ratingagentur leiten und weiterhin als Co-Head des Insurance-Teams weltweit agieren.

"Mit seiner umfassenden Branchen- und Führungserfahrung wird Marc eine wichtige Rolle beim weiteren Ausbau unserer soliden analytischen Fähigkeiten spielen und so unsere Markterfahrungen vertiefen und unsere Strategie im Bereich Private Credit voranbringen", sagte Michael West, President von Moody's Ratings. "Seine profunde Kenntnis der Versicherungsbranche wird entscheidend für unsere Vordenkerrolle in einer Zeit sein, in der sich die Beziehungen zwischen Vermögensverwaltern und Versicherungen intensivieren."

Im Rahmen seines neuen Aufgabenbereichs wird Herr Pinto das Engagement über die Rating-Gruppen der Moody's-Bereiche Finanzinstitutionen, Unternehmensfinanzierung und Strukturierte Finanzierung hinweg fördern und zugleich die Expertise in Wachstumsfeldern der Privatkredit-Branche weiterentwickeln, unter anderem in der Fondsfinanzierung, der privaten Asset-Backed Securities (ABS) und den privat platzierten Investment-Grade-Unternehmensvermögenswerten.

Herr Pinto hatte bei Moody's eine Reihe von analytischen Führungsrollen mit zunehmendem Umfang und zunehmender Verantwortung inne, unter anderem als Global Head of Funds Asset Management und als Chief Credit Policy Officer für nordamerikanische Banken.

Herr Pinto führt den Titel eines Chartered Financial Analyst und ist Alumnus (Absolvent) der Columbia Business School und des Trinity College (Connecticut).

