Mit seinem neuesten Update gewährleistet Regula Document Reader SDK - eine umfassende Softwarelösung zur Überprüfung von Identitätsdokumenten eine 100-prozentige Unterstützung des neuen ISO/IEC 39794-5-Standards, in dem die Methoden zur Speicherung und Überprüfung von Gesichtsdaten in E-Pass-Chips geregelt sind. Gemäß den ICAO-Richtlinien müssen alle Dokumentenlese- und Verifizierungssysteme bis 2026 mit dem neuen Standard kompatibel sein, und die Aussteller von Reisepässen müssen das neue Format bis 2030 vollständig übernehmen.

Im ISO/IEC 39794-5-Standard wird ein erweitertes Framework für Gesichtsbilddaten eingeführt und die Interoperabilität, Verarbeitungsgeschwindigkeit und Erkennungsgenauigkeit zwischen verschiedenen Identitätsverifizierungssystemen (IDV) wird weltweit erheblich verbessert. Im Gegensatz zum vorherigen ISO/IEC 19794-5:2005-Standard, der in erster Linie ein einfaches Gesichtsbild speicherte, zeichnet das neue Format zusätzliche Metadaten auf, darunter detaillierte Gesichtsmerkmale, genaue Augen- und Haarfarbe und andere biometrische Attribute.

Die entscheidenden Vorteile

Durch den umfangreicheren Satz vorgespeicherter Referenzpunkte entfällt die Notwendigkeit einer separaten Gesichtserkennung und Merkmalsextraktion während der Verifizierung. Anstatt wichtige Gesichtspunkte von Grund auf neu zu berechnen, können IDV-Systeme die vorab aufgezeichneten Metadaten nutzen, wodurch die Verarbeitungszeiten verkürzt werden und konsistente, qualitativ hochwertige Erkennungsergebnisse gewährleistet sind unabhängig vom lokalen Algorithmus, der für den Vergleich verwendet wird. Durch diese Standardisierung wird sichergestellt, dass das Gesicht einer Person in ihrem Reisepass in verschiedenen Ländern konsistent und genau überprüft wird, was die globale Interoperabilität verbessert.

Darüber hinaus implementiert die Norm ISO/IEC 39794-5 einen flexiblen Rahmen für zukünftige Erweiterungen. Das bedeutet, dass bei der Einführung neuer Attribute oder Verbesserungen in der Zukunft alle Systeme, die diesen Standard unterstützen, voll funktionsfähig bleiben, ohne dass dringende Updates erforderlich sind im Gegensatz zur aktuellen Situation, in der alle IDV-Systeme aktualisiert werden müssten, um neue Datenformate zu unterstützen.

Vorbereitung auf den Übergang

Obwohl die aktuelle Norm ISO/IEC 19794-5:2005 weiterhin gültig bleibt, hat die Branche bereits mit der Übergangsphase begonnen, und Unternehmen weltweit sollten vor 2026 bereit sein, Daten im neuen Format zu verarbeiten.

Regulas langjährige Expertise im sicheren Lesen von RFID-Chips und vertrauenswürdiger Datenverifizierung sorgte für eine reibungslose Anpassung an den neuen Standard bereits vor dessen Inkrafttreten. Die Teilnahme des Unternehmens an der jüngsten Testveranstaltung in Australien zeigte seine Fähigkeit, biometrische Gesichtsdaten, die gemäß ISO/IEC 39794-5 kodiert sind, korrekt zu extrahieren, zu interpretieren und zu verifizieren. Dies bedeutet, dass Identitätsüberprüfungssysteme, die die Software von Regula verwenden, zukunftssicher gegenüber Kompatibilitätsproblemen sind, die beim Übergang von Ländern zum neuen Format auftreten könnten.

Darüber hinaus wird der neue Standard von Banken bis hin zu Grenzkontrollorganisationen verlangen, dass sie ihre Passlesegeräte mit Software aktualisieren, die diesem Standard entspricht. Regulas IDV-Software ist mit den meisten Dokumentenlesegeräten auf dem Markt kompatibel und kann problemlos mit jedem Gerätemodell verwendet werden. Dies bedeutet einen nahtlosen Übergang zum neuen Standard, ohne dass vorhandene Hardware ausgetauscht werden muss, und gewährleistet so ein kostengünstiges und problemloses Upgrade.

"Die Umstellung auf ISO/IEC 39794-5 ist ein großer Fortschritt bei der Verbesserung der Kompatibilität und Effizienz der biometrischen Verifizierung. Da jetzt detailliertere Metadaten in E-Pässe eingebettet sind, können Systeme zur Identitätsprüfung eine schnellere Verarbeitung und genauere Erkennungsergebnisse erzielen. Unsere Expertise in der Verarbeitung von RFID-Chips stellt sicher, dass die Technologie von Regula bereits jetzt vollständig für diesen Übergang gerüstet ist und Unternehmen nahtlose, zukunftssichere Lösungen bietet, die ihnen helfen, mit den regulatorischen Änderungen Schritt zu halten", sagt Ihar Kliashchou, Chief Technology Officer bei Regula.

Weitere Informationen zum neuesten Update des Regula Document Reader SDK finden Sie in der technischen Dokumentation. Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie RFID-Chipdaten bei Regula verarbeitet werden, besuchen Sie die offizielle Website.

Über Regula

Regula ist ein weltweiter Entwickler von forensischen Geräten und Lösungen zur Identitätsprüfung. Mit unserer mehr als 30-jährigen Erfahrung in der forensischen Forschung und der weltweit größten Bibliothek von Dokumentenvorlagen entwickeln wir bahnbrechende Technologien zur Überprüfung von Dokumenten und biometrischen Daten. Unsere Hardware- und Softwarelösungen ermöglichen es mehr als 1.000 Organisationen und 80 Grenzkontrollbehörden weltweit, ihren Kunden einen erstklassigen Service zu bieten, ohne Kompromisse bei der Sicherheit oder Geschwindigkeit einzugehen. Regula wurde mehrfach in den Gartner® Market Guide for Identity Verification als "Representative Vendor" aufgenommen.

