Berlin - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), der gerade noch jede Minute dafür kämpft, den Vorsprung der Union vor seiner Partei bis zum Wahltag zu verkleinern, hofft am Wahlabend auf eine kurze, private Auszeit."Ich hoffe auf die Gelegenheit, mit meiner Frau auf ihren Geburtstag anzustoßen", sagte Scholz der "taz". Den Wahlabend werde er aber ansonsten "natürlich im Willy-Brandt-Haus sowie in diversen Fernsehstudios" verbringen, "um dann hoffentlich über ein gutes Ergebnis der SPD zu sprechen".Scholz' Ehefrau Britta Ernst wird am Tag der Bundestagswahl 64 Jahre alt. Wenn die Umfragen recht behalten, wird ihr Mann künftig mehr Zeit mit ihr verbringen können.