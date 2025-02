BERLIN (dpa-AFX) - Seit dem Bruch der Ampel-Koalition am 6. November haben die Grünen nach eigenen Angaben einen erheblichen Schub an Neueintritten verzeichnet. "Insgesamt zählt unsere Partei jetzt über 168.000 Mitglieder. Damit sind wir so viele Grüne wie noch nie", sagte die Politische Bundesgeschäftsführerin Pegah Edalatian der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

Grüne werden älter und weiblicher



Insgesamt haben die Grünen nach Parteiangaben derzeit 168.817 Mitglieder. 42.425 Menschen stellten seit dem Ampel-Aus einen Antrag auf Mitgliedschaft in der Partei. Zwischen der Antragstellung und der Aufnahme als Mitglied können einige Wochen liegen.

Seit November haben die Grünen demnach zwölf Millionen Euro an Spenden erhalten, es gab über 107.000 Einzelspenden. Edalatian sprach von "starkem Rückenwind für die letzten Tage vor der Bundestagswahl".

Zum Jahreswechsel, am 31. Dezember 2024, hatten die Grünen 155.296 Mitglieder, ein Zuwachs im Jahresverlauf von 23 Prozent. Der Frauenanteil lag den Angaben zufolge zum Jahreswechsel bei 45 Prozent (42,5 Prozent ein Jahr zuvor). Mehr als die Hälfte (52 Prozent) der Neueintritte machten Frauen aus. Der oder die Durchschnittsgrüne war zuletzt 49 Jahre alt, etwas älter als ein Jahr zuvor. Auch das Durchschnittsalter der Neumitglieder ist gewachsen und lag bei knapp 46 Jahren./hrz/DP/zb