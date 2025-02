SAN FRANCISCO (dpa-AFX) - Das populäre Smartphone-Spiel "Pokémon Go" könnte offenbar bald im Zuge eines milliardenschweren Deals verkauft werden. Die bisherige Entwicklerfirma Niantic verhandele über die Trennung von ihrem Spielegeschäft für rund 3,5 Milliarden Dollar, schrieb die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf informierte Personen. Kaufinteressent sei der Games-Produzent Scopely, hinter dem der saudi-arabische Staatsfonds stehe.

"Pokémon Go" wurde beim Start im Sommer 2016 aus dem Stand zum weltweiten Hit. Bei dem Spiel kann man Figuren aus den Pokémon-Spielen auf dem Smartphone-Bildschirm in realer Umgebung fangen. In den Jahren danach gelang es Niantic nicht, den Erfolg von "Pokémon Go" mit anderen Spielen zu wiederholen. Ein harter Kern eingefleischter Fans garantiert der Firma aber weiterhin solide Einnahmen. Niantic entwickelt neben Spielen unter anderem auch Technik, um Umgebungen dreidimensional abzubilden.

Ein Deal zur Veräußerung des Spielegeschäfts könne in den kommenden Wochen bekanntgegeben werden, schrieb Bloomberg. Von Niantic gab es zunächst keine Reaktion auf den Bericht./so/DP/zb