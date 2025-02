"In Erwartung des anstehenden Weihnachtsgeschäfts hatten sich im Dezember Vermarkter als auch Kunden im großen Stil mit österreichischen Kartoffeln eingedeckt. Ist die vielseitige Knolle doch Pflichtartikel für jede Filiale" Bildquelle: Pixabay "Während also die Dynamik am Markt zunahm, blieb der durchschnittliche Erzeugerpreis von 30,00 EUR/dt wie...

Den vollständigen Artikel lesen ...