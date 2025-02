FREMONT, Kalifornien (ots) -Foxit (https://www.foxit.com/de/), ein führender Anbieter innovativer PDF- und eSignatur-Lösungen, freut sich, den Launch von Foxit PDF SDK for Desktop 10.1.0 und Foxit PDF Conversion SDK 2.1.0 bekanntzugeben. Diese Versionen bieten leistungsstarke neue Tools und Verbesserungen zur Optimierung der PDF-Verarbeitung und Unterstützung von Entwickler*innen. Die neuen Updates stellen erweiterte Compliance-Tools, verbesserte OCR-Genauigkeit, schnellere Verarbeitungszeiten, verbesserte Konvertierungs-Workflows und erweiterte APIs für mehr Flexibilität und Präzision in der PDF-Entwicklung bereit.Neue Funktionen und Verbesserungen von Foxit PDF SDK 10.1.0Die neue Version von Foxit PDF SDK bietet Compliance-Verbesserungen, optimierte Konvertierungs-Workflows, Leistungssteigerungen und leistungsstarke neue Funktionen. Darunter Highlights wie:- Compliance & Standards - Die neue Preflight-Funktion stellt sicher, dass Dokumente den PDF/E- und PDF/X-Standards entsprechen.- DWG2PDF - Verbesserte Nachverfolgung des Konvertierungsfortschritts, Kontrolle des Ausgabelogs und Farbkonvertierungsrichtlinien.- LibreOffice2PDF - Multithreaded-Konvertierungsfunktionen für Linux, basierend auf einer Binär-Engine.- Erweiterte OCR-Funktionen - Verbesserte OCR-Funktionen umfassen Deskewing, Unterdrückung von Bildrauschen und Multi-Core-Verarbeitung, die eine schnellere und genauere Texterkennung auf Basis von Bildern ermöglichen.- Leistungssteigerungen - Die Optimierung und die Importgeschwindigkeiten von Formular-Dateien wurden erheblich verbessert, wodurch sich die Verarbeitungszeiten von Minuten oder Stunden auf Sekunden reduzieren.- Neue APIs und Funktionen - Entwickler*innen können jetzt reguläre Ausdruckssuchen, fortgeschrittene Bildverarbeitung, Textverarbeitung und vieles mehr nutzen.- Foxit PDF2Office - Flexible Bibliotheksinitialisierung, basierend auf einer Binär-Engine.Weitere neue Funktionen:- PDF3D - Unterstützung für das Abrufen und Voreinstellen von 3D-Ansichten sowie das Zurücksetzen der Standardansicht.- Annotationen - Separate Transparenzeinstellungen für Rand- und Füllfarben, JavaScript-basierte Unteraktionen in Link-Annotationen und das Abrufen von Annotationen über eindeutige IDs.- TextSearch - Erweiterung mit Unterstützung für reguläre Ausdrücke.- Rendering - Verbesserte Unterstützung für das Rendern von PDF-Seiten als 1bpp-Bitmap und für Linux-PDF-Druckgeräte.Neue Funktionen und Verbesserungen von Foxit PDF Conversion SDK 2.1.0Foxit PDF Conversion SDK 2.1.0 enthält bedeutende Verbesserungen für Entwickler*innen, die mit komplexen Konvertierungsprozessen arbeiten. Die wichtigsten Updates umfassen:- Foxit Office2PDF - Offizielle Integration von Foxit Office2PDF als Add-on mit neuen Funktionen wie der Umrisskonvertierung in Word2PDF und Optionen zur Arbeitsmappen-Konvertierung in Excel2PDF.- Verbesserte Konvertierungsflexibilität - Mehr Konvertierungsoptionen, einschließlich der Möglichkeit, nachgestellte Leerzeichen zu entfernen, Seitenumbrüche einzufügen und Bilder während der Konvertierung auszugeben. Zudem wird die Unterstützung für die Konvertierung eingeschränkter PDF-Dateien eingeführt.- Neue Klasse und API - ConvertCheckCallback, ermöglicht flexiblere Konvertierungsprüfungen.- Aktualisierte APIs - Neue APIs für die PDF-zu-Office-Konvertierung, wie PDF2Office, PDF2Word, PDF2Excel und PDF2PowerPoint, bieten nun mehr Kontrolle über den Konvertierungsprozess sowie eine verbesserte Handhabung komplexer Layouts und Formatierungen."Die neuen Verbesserungen sind das direkte Ergebnis unserer engen Zusammenarbeit mit Entwickler*innen. Wir versuchen stets zu verstehen, was sie benötigen, um in ihrer Arbeit noch leistungsfähiger zu werden", sagt Jeff Brand, SDK Team Lead bei Foxit. "Wir sind stolz darauf, mit Entwickler*innen aus vielen führenden Geschäfts- und Regierungsorganisationen weltweit zusammenzuarbeiten, deren Erfahrungen einen direkten Einfluss auf die Umsetzung dieser Updates hatten. Die Funktionen, die auf dem Markt führend sind, zeigen Foxits Engagement, agil zu bleiben und Innovationen kontinuierlich voranzutreiben. So liefern wir Tools, die nicht nur den Erwartungen der User*innen entsprechen, sondern diese übertreffen."Foxit PDF SDK für Desktop 10.1.0 und Foxit PDF Conversion SDK 2.1.0 sind jetzt allgemein verfügbar (GA). Weitere Informationen finden Sie unter: https://developers.foxit.com/news/latest-release/.Über FoxitFoxit ist ein führender Anbieter innovativer PDF- und eSignatur-Produkte und Dienstleistungen, mit denen Unternehmen ihre digitale Transformation vorantreiben und die Verwaltung von PDF-Dokumenten vereinfachen können. Die vielfältige Produktlinie, einschließlich Foxit PDF Editor und Foxit PDF Editor+, bietet User*innen mit benutzerfreundlicher Desktop-Software, mobilen Apps und Cloud-Diensten die Möglichkeit, ihre Produktivität zu steigern - von überall und auf jedem Gerät. Auch Softwareentwickler*innen binden Foxits innovative PDF-Technologie über leistungsstarke, plattformübergreifende Software Developer Kits (SDK) in ihre Anwendungen ein.Das Unternehmen unterhält Niederlassungen in der ganzen Welt, inklusive den USA, Asien, Europa und Australien. Die Europazentrale befindet sich in Berlin. Mehr über Foxit erfahren Sie unter https://foxit.com/de/.Pressekontakt:Helena EngelbertP.E.R. Agency GmbH+49 30 6098 05-616helena.engelbert@per-agency.comOriginal-Content von: Foxit Europe GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/143182/5973996