© Foto: Sina Schuldt - picture alliance

Die Aktie der Online-Apotheke Hims & Hers hat in den vergangenen Wochen stark an Wert gewonnen. Jetzt hat US-Investmentbank Morgan Stanley die Anteile zurückgestuft.Der US-Gesamtmarktindex S&P 500 trifft schon seit Wochen auf der Stelle und mit Ausnahme von Meta Platforms ist es auch um die Magnificent-Seven-Aktien deutlich ruhiger geworden. Steigende Kurse sind am Markt aber trotzdem (noch) zur Genüge zu finden. Dazu gehören einerseits europäische Werte, wie der anhaltende Höhenflug des deutschen Leitindex DAX zeigt, aber auch hierzulande weniger bekannte Publikumslieblinge. So zum Beispiel die Aktie der Online-Apotheke Hims & Hers, die mit ihrer ursprünglichen Fokussierung auf Männer- …