Der Bitcoin stand am Dienstag zeitweise deutlich unter Druck. Sogar die Marke von 94.000 Dollar wurde dabei unterschritten. Zuletzt konnte sich der Kurs der bekanntesten Kryptowährung aber wieder stabilisieren. Aktuell kostet ein Bitcoin 95.607 Dollar. Im Blickpunkt steht heute die Veröffentlichung des Fed-Protokolls am Abend.Anleger fürchten, dass die Zinssenkungsfantasien jenseits des Atlantiks erneut einen Dämpfer erhalten könnten. Sollte der geldpolitische Gegenwind in den USA doch länger anhalten ...

