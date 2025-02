Richmond (ots) -Der Winter hat etwas Magisches an sich - doch für Hundebesitzer*innen bringt diese Jahreszeit sowohl besondere Herausforderungen als auch spannende Möglichkeiten mit sich. Während unsere Vierbeiner es genießen, im Schnee herumzutollen, können Kälte, Nässe und die frühen Dunkelstunden ihren Alltag und ihre Bedürfnisse erheblich beeinflussen.Daher ist es besonders wichtig, deinen Hund in der kalten Jahreszeit richtig zu pflegen. Achte darauf, die Krallen deines Hundes regelmäßig zu kürzen, aber nicht zu stark - sprich im Zweifelsfall mit deiner Tierärzt*in. Auch die Fellpflege spielt im Winter eine zentrale Rolle, da verfilztes Fell die natürliche Isolation gegen die Kälte beeinträchtigen kann. Für Hunde mit dünnem oder wenig Fell, ältere Hunde sowie solche ohne schützende Unterwolle kann ein Wintermantel eine hilfreiche Ergänzung sein. Dabei sollte die Hundebekleidung gut passen, trocken bleiben und deinen Vierbeiner zuverlässig vor Nässe und Kälte schützen.Dr. Antonia Klaus, Tierärztin bei Tails.com weiß: "Hunde sind von Natur aus gut auf kalte Witterung vorbereitet, auch ihre Pfoten. Die dick verhornten Ballen bieten Schutz vor rauem Untergrund und vielen Fremdkörpern. Im Winter können Streusalz und die erhöhte Beanspruchung die Pfoten stark belasten, wodurch sie spröde und rissig werden. Um dem vorzubeugen, empfiehlt es sich, die Ballen vor dem Spaziergang mit Pfotenbalsam oder einer geeigneten Creme zu pflegen. Nach dem Spaziergang können die Pfoten mit lauwarmem Wasser gereinigt werden, um eventuell vorhandenes Streusalz zu entfernen."Beim Spaziergang solltest du darauf achten, dass dein Hund keinen Schnee frisst. Dieser kann nicht nur Magenverstimmungen verursachen, sondern auch mit Streusalz oder anderen Schadstoffen belastet sein, die seiner Gesundheit schaden können.Der Winter stellt nicht nur eine körperliche Herausforderung für deinen Hund dar, sondern kann auch seine Psyche beeinflussen. Faktoren wie Rasse, Alter, Gesundheit und Persönlichkeit spielen hierbei eine Rolle. Kürzere Tage, kalte Temperaturen und schwieriges Gelände führen oft zu weniger Bewegung und geistiger Auslastung. Dies kann dazu führen, dass dein Hund sich einsam fühlt, da er weniger Zeit draußen oder mit anderen Hunden verbringt. Ein unausgelasteter Hund neigt schnell zu Langeweile oder Frustration, was Stress und Verhaltensprobleme begünstigen kann. Manche Hunde reagieren zudem empfindlich auf Kälte, Regen oder Schnee, insbesondere nach negativen Erfahrungen.Darüber hinaus kann ein Mangel an Tageslicht den Hormonhaushalt deines Hundes beeinflussen. Eine erhöhte Melatonin-Produktion kann Müdigkeit, Antriebslosigkeit und Veränderungen im Verhalten auslösen.Um diesen Herausforderungen entgegenzuwirken, empfiehlt Dr. Antonia Klaus "Integriert verschiedene Indoor-Aktivitäten wie Such- und Apportierspiele, Nasenarbeit oder Tricktraining in den Alltag. Solche Übungen sorgen für mentale und körperliche Auslastung. Längere Spaziergänge bei Tageslicht oder der Einsatz von Tageslichtlampen können zusätzlich helfen, Lichtmangel auszugleichen."Tails.com bietet eine vielfältige Auswahl an Leckerlis und Kaustangen für Hunde an, darunter kalorienarme Hühnchen-Leckerbissen mit nur 3 Kalorien pro Stück, natürliche Schweineohren für langanhaltenden Kauspaß und Dental Dailies Kaustangen zur Unterstützung der Zahngesundheit. Zudem sind die Premium-Hundekekse in drei schmackhaften Sorten erhältlich, die leicht verdauliches Protein und gesundheitsförderndes Kokosnussöl enthalten, ohne künstliche Farbstoffe, Aromen, Konservierungsmittel oder Zuckerzusatz. Das Nassfutter von Tails.com ist nicht nur eine ideale Ergänzung zum individuellen Trockenfutter, sondern kann auch auf eine Schleckmatte gestrichen werden, um so deinen Hund sinnvoll zu beschäftigen.Indem du auf die Bedürfnisse deines Hundes eingehst, kannst du ihn vor negativen Einflüssen des Winters schützen und ihm helfen, die kalte Jahreszeit in vollen Zügen zu genießen.Kontakt zur Presse:Anna Asarkayaanna.asarkaya@ketchum.deM +49 173 7455994Instagram: tails.com_deFacebook: tailsDEWebsite: www.tails.com/de/Original-Content von: tails.com, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161011/5974037