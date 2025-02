EUR/GBP schwächt sich auf etwa 0,8285 in der frühen europäischen Sitzung am Mittwoch. - Die britische CPI-Inflation stieg im Januar auf 3,0% im Jahresvergleich gegenüber 2,8% erwartet - Die dovishe Haltung der EZB könnte den Euro nach unten ziehen - Das Währungspaar EUR/GBP schwächt sich am Mittwoch während der frühen Handelsstunden in Europa ...

