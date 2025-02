BERLIN/RESEARCH TRIANGLE PARK (dpa-AFX) - Die Bayer -Tochter AskBio hat für ihr in der Entwicklung befindliches Parkinson-Mittel AB-1005 den "Regenerative Medicine Advanced Therapy"-Status von der US-Arzneimittelagentur FDA erhalten. Das teilten beide Unternehmen am Mittwoch mit. Mit diesem Status kann die Entwicklung regenerativer Therapien zur Behandlung schwerer Krankheiten beschleunigt werden.

Daten aus 36 Monaten der Phase-Ib-Studie zu dem Gentherapie-Kandidaten AB-1005 hätten gezeigt, dass die Verabreichung gut vertragen wurde und ohne schwerwiegende unerwünschte Ereignisse verlief, wie es weiter hieß. Zudem habe die Patientengruppe mit mittelschweren Symptomen positive Trends in Bezug auf Verbesserungen oder Stabilität in mehreren Skalen zur Einschätzung der Schwere der motorischen Parkinson-Syndrome gezeigt. Aktuell rekrutiert Bayer Patienten für eine Phase-II-Studie. Im Erfolgsfall würde darauf eine zulassungsrelevante Phase-III-Studie folgen. Bis zu einer möglichen Zulassung ist es also noch ein weiter Weg.

Bayer hatte AskBio 2020 übernommen, nach der Akquisition des Stammzellspezialisten Bluerock im Jahr 2019. Mit den Käufen wollte der Dax-Konzern sich stärker im Bereich der Gen- und Zelltherapien engagieren. Experten sehen in diesen beiden Bereichen perspektivisch großes Potenzial für Pharmaunternehmen allgemein./mis/tav/tih