DJ MÄRKTE ASIEN/US-Zollpläne bremsen in Tokio - Chipwerte beflügeln in Seoul

DOW JONES--Zur Wochenmitte hat sich an den Börsen in Ostasien und Australien keine einheitliche Tendenz ausmachen lassen. Vielerorts lasteten neuerliche Zolldrohungen des US-Präsidenten Donald Trump auf den Kursen. Dieser hatte am Dienstag gedroht, Strafzölle von 25 Prozent auf Auto-, Pharma- und Halbleiterimporte einzuführen. Die Zölle auf Autos könnten seinen Worten zufolge schon im April erhoben werden, für die Zölle auf Pharma- und Halbleiterprodukte nannte er zunächst keinen Zeitrahmen.

Er wolle den betreffenden Herstellern mehr Zeit geben, Produktionskapazitäten in den USA aufzubauen, sagte er. An den Märkten überwiegt allerdings die Ansicht, dass Trumps Drohungen eher Teil einer Verhandlungstaktik sind, da er von anfangs geäußerten drastischeren Forderungen Abstand genommen hat.

Deutlich im Plus schloss die südkoreanische Börse. Der Kospi gewann 1,7 Prozent. Marktteilnehmer sprachen von Gelegenheitskäufen, nachdem die Kurse heftig nachgeben hatten, als der inzwischen abgesetzte Präsident Yoon Suk Yeol versuchte, das Kriegsrecht einzuführen, worauf es zu heftigen Protesten kam. Inzwischen hofften Anleger, dass sich die Lage im Land beruhigen werde, hieß es.

Gestützt wurde der Index hauptsächlich von Indexschwergewicht Samsung Electronics, dessen Kurs um 3,2 Prozent stieg. Die Titel profitierten den zweiten Tag in Folge von Plänen des Unternehmens, Aktien im Wert von gut 3 Billionen Won (ca. 2 Milliarden Euro) einzuziehen. Chipwerte wurden allerdings auch von den guten Vorgaben der US-Wettbewerber getrieben. SK Hynix und Hanmi Semiconductor gewannen 4,0 und 8,7 Prozent.

In Tokio zeigten sich Automobilwerte von Trumps Zolldrohungen belastet. Die USA sind für die japanischen Hersteller ein wichtiger Absatzmarkt. Toyota Motor (-1,7%) hat im vergangenen Jahr in den USA 2,3 Millionen Fahrzeuge verkauft, von denen fast ein Viertel aus Japan dorthin exportiert worden war. Honda Motor büßten 2,4 Prozent ein und Mitsubishi Motors 12,2 Prozent. Anleger trennten sich auch von Pharmawerten wie Daiichi Sankyo (-3,3%).

Shiseido machten einen Satz von 13 Prozent, nachdem bekannt geworden war, dass die in London ansässige Independent Franchise Partners eine Beteiligung von 5,2 Prozent an dem Kosmetikkonzern aufgebaut hat. Der Nikkei-225-Index sank um 0,3 Prozent auf 39.165 Punkte.

Etwas leichter tendierte derweil die Börse in Hongkong (Späthandel), die allerdings am Dienstag deutlicher zugelegt hatte. Dort stieg die Aktie von HSBC um 0,3 Prozent, nachdem die Bank Geschäftszahlen zum vierten Quartal vorgelegt hatte. In Schanghai gewann der Composite-Index 0,8 Prozent, angeführt von Aktien heimischer Chipunternehmen. Unter anderem verteuerten sich Shenzhen Inovance um rund 9 Prozent und Will Semiconductor um 10 Prozent. Das Treffen des chinesischen Präsidenten Xi mit Unternehmenslenkern Anfang der Woche habe nachgewirkt und die Stimmung weiter gestützt, hieß es.

Am Aktienmarkt im australischen Sydney gab der Leitindex S&P/ASX-200 um 0,7 Prozent nach. Nach Vorlage enttäuschender Zahlen zum ersten Geschäftsquartal brach die Aktie der National Australia Bank um gut 8 Prozent ein. Zahlen zum Geschäftsjahr hatte der Öl- und Gaskonzern Santos vorgelegt, der außerdem die Dividende kürzte. Die Aktie fiel um 4,5 Prozent.

In Neuseeland schloss der NZX-50 um 0,1 Prozent niedriger, nachdem die Reserve Bank of New Zealand den Leitzins um weitere 50 Basispunkte gesenkt hatte. In ihrem Begleitkommentar warnte die Zentralbank vor internationalen Handelsstreitigkeiten, langsamerem Wachstum der Weltwirtschaft und geopolitischen Schocks.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 8.419,20 -0,7% +3,2% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 39.164,61 -0,3% -1,6% 07:00 Kospi (Seoul) 2.671,52 +1,7% +11,3% 07:00 Schanghai-Comp. 3.349,96 +0,8% -0,1% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 22.903,23 -0,3% +14,4% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.930,06 +0,1% +3,6% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.581,93 -0,2% -3,5% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 8:25 Uhr % YTD EUR/USD 1,0455 +0,0% 1,0452 1,0464 +0,9% EUR/JPY 158,53 -0,2% 158,90 158,86 -2,7% EUR/GBP 0,8285 +0,2% 0,8271 0,8296 +0,1% GBP/USD 1,2616 -0,1% 1,2634 1,2614 +0,8% USD/JPY 151,65 -0,3% 152,06 151,81 -3,6% USD/KRW 1.438,49 -0,2% 1.441,58 1.443,00 -2,5% USD/CNY 7,1735 +0,1% 7,1690 7,1742 -0,5% USD/CNH 7,2857 +0,1% 7,2758 7,2836 +2,0% USD/HKD 7,7739 -0,0% 7,7746 7,7789 +0,1% AUD/USD 0,6363 +0,2% 0,6352 0,6360 +2,8% NZD/USD 0,5724 +0,4% 0,5703 0,5715 +2,3% Bitcoin BTC/USD 95.714,90 +0,5% 95.258,95 95.521,35 +1,1% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 72,13 71,85 +0,4% +0,28 +1,2% Brent/ICE 76,13 75,84 +0,4% +0,29 +2,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.932,90 2.935,10 -0,1% -2,21 +11,8% Silber (Spot) 32,79 32,88 -0,3% -0,09 +13,6% Platin (Spot) 979,55 986,00 -0,7% -6,45 +8,0% Kupfer-Future 4,58 4,59 -0,3% -0,01 +13,7% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

February 19, 2025 02:22 ET (07:22 GMT)

