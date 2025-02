Silber wird zum dritten Mal in Folge positiv und steigt auf ein frisches Wochenhoch - Das technische Setup begünstigt die Bullen und unterstützt die Aussichten auf eine weitere Aufwertung - Jeder korrigierende Rückgang in Richtung $32,00 könnte jetzt als Kaufgelegenheit angesehen werden - Silber (XAG/USD) zieht am Mittwoch einige Käufer an, die ...

