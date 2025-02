Geopolitisches Erdbeben: Wir erleben eine Annäherung zwischen Trump und Putin (also USA und Russland) auf Kosten der Ukraine - und in den USA könnte ausgerechnet wegen Gold die Chance auf eine Bitcoin-Reserve in den USA bestehen! Denn wenn der US-Kongress zustimmt, wird die angesichts des derzeitigen Gold-Preises fast schon lächerliche Bewertung der US-Gold-Reserven stark nach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...