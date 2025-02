Der DAX hat am gestrigen Dienstag nahtlos an den positiven Wochenstart angeknüpft und seine Rekordmarken weiter nach oben verschoben. Rückblick: Nach dem starken Wochenauftakt (+1,3%) konnte der deutsche Leitindex auch gestern zulegen. Dabei starteten die Kurse mit ersten Gewinnen bei 22.851 in die Sitzung (Vortagsschluss bei 22.798), setzten ...

