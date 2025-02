Die Beteiligung von Warren Buffetts Berkshire Hathaway an Occidental Petroleum verzeichnet einen deutlichen Rückschlag. Der Ölkonzern, an dem Berkshire einen Anteil von 28 Prozent hält, musste im vierten Quartal 2023 einen Verlust von 297 Millionen US-Dollar verkraften - ein drastischer Wandel im Vergleich zum Vorjahresgewinn von 1,03 Milliarden US-Dollar. Trotz eines über den Erwartungen liegenden bereinigten Gewinns pro Aktie von 80 Cent verfehlte das Unternehmen seine Umsatzziele. Der Gesamtumsatz sank um 9 Prozent auf 6,8 Milliarden US-Dollar, was hauptsächlich auf gesunkene Rohölpreise zurückzuführen ist.

Positive Signale trotz Gegenwind

Ungeachtet der aktuellen Herausforderungen zeigt sich das Management zuversichtlich für die Zukunft. In einem bemerkenswerten Schritt wurde eine Erhöhung der Dividende beschlossen, was als positives Signal für die langfristige Entwicklung des Unternehmens gewertet werden kann. Die weltweiten Rohölpreise, die im Berichtszeitraum um 7 Prozent auf 69,73 US-Dollar pro Barrel gefallen sind, bleiben jedoch ein wichtiger Einflussfaktor für die weitere Geschäftsentwicklung.

Anzeige

Berkshire Hathaway-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Berkshire Hathaway-Analyse vom 19. Februar liefert die Antwort:

Die neusten Berkshire Hathaway-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Berkshire Hathaway-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 19. Februar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Berkshire Hathaway: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...