München (ots) -- Das Budget explodiert - kann sich das Paar die Traumhochzeit überhaupt leisten?- Cosimo und Nathalie zwischen Familienproblemen und Gäste-Drama- Am 19. Februar 2025 um 20:15 Uhr bei RTLZWEIIn der ersten Doppelfolge der neuen Doku-Soap "My Big Fat Italian Wedding - Nathalie & Cosimo heiraten!" geraten Reality-Star Cosimo Citiolo und seine Verlobte Nathalie Gaus mitten ins Hochzeits-Chaos. Kein Wunder, denn die Hochzeit soll schon in sechs Monaten stattfinden! Während Nathalie von einer märchenhaften Feier träumt, macht sich Cosimo Sorgen ums Budget. Die Wahl der perfekten Location, explodierende Gästelisten und unerwartete Familienprobleme sorgen für jede Menge Drama. Schaffen sie es trotzdem, ihren Traum zu verwirklichen? "My Big Fat Italian Wedding - Nathalie & Cosimo heiraten!" läuft ab 19. Februar 2025 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI.Cosimo Citiolo und Nathalie Gaus haben große Pläne: Sie wollen in Italien heiraten! Doch bevor es so weit ist, stehen jede Menge Entscheidungen und Herausforderungen an. Wie soll die Hochzeit aussehen? Können sie sich all das leisten? Klar ist: Gäste aus Deutschland müssen Flug und Hotel selbst zahlen - und das sorgt für Spannungen. Nathalie befürchtet, dass nicht alle kommen werden ...Parallel dazu gibt es familiäre Herausforderungen: Cosimos Vater Osvaldo möchte unbedingt zur Hochzeit kommen, fühlt sich jedoch unwohl wegen seines schlechten Zahnzustands. Er schämt sich. Cosimo will unbedingt helfen und organisiert eine Zahnbehandlung für ihn. Doch die hohen Kosten bringen die Hochzeitsfinanzierung ins Wanken. Nathalie hat ebenfalls Sorgen: Ihre Mutter kämpft mit gesundheitlichen Problemen, die ihre Anreise unsicher machen. Und ohne ihre Mutter wäre es keine echte Traumhochzeit.Als endlich ein Termin für die Besichtigung der Traumlocation feststeht, wird Cosimo ausgerechnet an diesem Tag für ein wichtiges Event gebucht, das Geld in die Hochzeitskasse bringen soll. Wird der "Checker vom Neckar" es rechtzeitig zur Besichtigung nach Italien schaffen? Dabei hören die Probleme nicht auf: Bei einem Treffen mit Cosimos Cousine stellt sich heraus, dass aus fünf eingeladenen Familienmitgliedern plötzlich 25 werden. Die Gästeliste platzt aus allen Nähten. Cosimo und Nathalie müssen sich entscheiden: Wen laden sie ein und wen nicht?"My Big Fat Italian Wedding - Nathalie & Cosimo heiraten!" ab 19. Februar, um 20:15 Uhr, bei RTLZWEI. Das Format wird von Picture Puzzle Medien GmbH & Co. KG produziert. Preview der Episoden sieben Tage vor Ausstrahlung im Premium-Bereich auf RTL+. Nach der Ausstrahlung sind die Folgen sieben Tage lang kostenlos auf RTL+ abrufbar, im Anschluss daran im PREMIUM-Bereich.Über "My Big Fat Italian Wedding - Nathalie & Cosimo heiraten!":Hochzeitsabenteuer der besonderen Art: In der Doku-Soap "My Big Fat Italian Wedding - Nathalie und Cosimo heiraten!" stehen Reality-Star Cosimo Citiolo und seine Verlobte Nathalie Gaus im Mittelpunkt, während sie den aufregenden Weg zu ihrer Traumhochzeit in Italien bestreiten. Amore, Chaos und jede Menge Emotionen sind vorprogrammiert.