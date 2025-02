München (ots) -- "Hartz und herzlich - Tag für Tag Rostock" mit 4,6 % MA (14-49)- "Bekifftes Deutschland - Zwischen Rausch und Realität" mit 6,9 % MA (14-49)- RTLZWEI-Tagesmarktanteil: 4,5%RTLZWEI verbuchte am gestrigen Dienstag einen Tagesmarktanteil von 4,5 % MA (14-49 Jahre).Um 20:15 Uhr erreichte eine neue Folge von "Hartz und herzlich - Tag für Tag Rostock" 4,6 % MA (14-49 Jahre).Anschließend um 21:15 Uhr erzielte die Dokumentation "Bekifftes Deutschland - Zwischen Rausch und Realität" sehr gute 6,9 % MA in der werberelevanten Zielgruppe.Besonders in der jungen Zielgruppe überzeugte die Sendung mit 7,8 % MA (14-29 Jahre)."Bekifftes Deutschland - Zwischen Rausch und Realität" zeigt die verschiedenen Facetten der Legalisierung von Cannabis und wirft einen Blick hinter die Kulissen von Schwarzmarkt, Behörden, Anbauvereinen und lässt Mediziner zu Wort kommen.Quelle: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.9; 18.02.2025; Marktstandard: Bewegtbild; Auswertungstyp TV; produktbezogen; Paketnummer: 15070 vom 19.02.2025Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/5974130