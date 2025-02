Düsseldorf (ots) -Initiative "Bridging the Digital Divide in Education" unterstützt Jugendliche in Europa mit digitalen RessourcenXiaomi kündigt seine Partnerschaft mit European Schoolnet an, einem Netzwerk aus 33 Bildungsministerien, das sich seit 1997 für die Transformation des Bildungswesens engagiert. Im Rahmen der gemeinsamen Initiative "Bridging the Digital Divide in Education" soll die digitale Bildungsgerechtigkeit gefördert werden. Dabei kommt digitale Technologie von Xiaomi zum Einsatz, um unzureichend ausgestattete Bildungseinrichtungen in ganz Europa zu unterstützen.Obwohl digitale Kompetenz in der modernen, sich rasant entwickelnden Welt eine zentrale Voraussetzung für Erfolg ist, haben junge Menschen weiterhin oftmals nur unzureichenden Zugang zu digitalen Tools und Kenntnissen. Dieser Umstand sorgt nicht nur für geringere Bildungs- und Berufschancen, sondern beeinträchtigt auch die persönlichen und beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten. Laut dem Bericht der Europäischen Kommission¹ zum "State of the Digital Decade 2023" setzen über 90 Prozent der Arbeitsplätze in Europa grundlegende digitale Kompetenzen voraus, ergänzend zu traditionellen Fähigkeiten wie Lese-, Schreib- und Rechenkompetenz. Dennoch verfügen rund 32 Prozent der Europäer*innen weiterhin nicht über grundlegende digitale Fähigkeiten.Moderne Technologien und digitale Bildung für benachteiligte Jugendliche in EuropaGemäß seiner Mission, allen Menschen weltweit durch innovative Technologien ein besseres Leben zu ermöglichen, engagiert sich Xiaomi für digitale Inklusion. Die Initiative "Bridging the Digital Divide in Education" verfolgt dieses Ziel, indem sie benachteiligten Jugendlichen in Europa moderne Technologien und digitale Bildung zugänglich macht - und stärkt so die nächste Generation für eine technologiegetriebene Zukunft.Xiaomi wird seine Expertise im Bereich Smart Hardware und IoT-Technologie einbringen und tritt der Scientix® STEM Alliance bei, einer europaweiten Initiative zur Stärkung der MINT-Bildung. Durch den Einsatz seiner Ressourcen und seines Know-hows unterstützt Xiaomi Bildungsinitiativen in den MINT-Fächern Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit engagiert sich Xiaomi in der STEM Discovery Campaign 2025, um Schulen, Wissenschaftsclubs und Bildungseinrichtungen in ganz Europa zu ermitteln, die nur begrenzten Zugang zu Technologie haben. Ausgewählte Organisationen erhalten Xiaomi Geräte sowie begleitende Schulungsprogramme und maßgeschneiderte Lehrpläne, um digitale Technologien besser in den Unterricht zu integrieren und interaktive, ansprechende Lernerfahrungen zu fördern."Bei Xiaomi sind wir überzeugt, dass technologische Bildung ein entscheidender Faktor für die Entwicklung junger Menschen ist", erklärte Daniel Desjarlais, Director of Communications, Xiaomi International. "Durch unsere Zusammenarbeit mit European Schoolnet und mit der Initiative 'Bridging the Digital Divide in Education' leisten wir einen bedeutenden Beitrag zu einer inklusiveren digitalen Zukunft für Jugendliche und stärken ihre Kompetenzen in einer technologiegetriebenen Welt."Marc Durando, Executive Director von European Schoolnet, ergänzte: "Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Xiaomi in dieser vielversprechenden Initiative. Besonders durch den Einsatz der Geräte und smarten Plattform von Xiaomi können wir benachteiligten Jugendlichen essenzielle digitale Werkzeuge zur Verfügung stellen und Bildungserfahrungen durch unser weitreichendes Netzwerk in ganz Europa verbessern. Gemeinsam sorgen wir für nachhaltige Wirkungen, indem wir eine Kultur der Innovation fördern, die junge Menschen auf die sich stetig wandelnde digitale Welt vorbereitet."Xiaomi engagiert sich kontinuierlich dafür, die nächste Generation durch Bildung und Innovation zu stärken. Das Unternehmen setzt sich bereits in verschiedenen Initiativen dafür ein, den Zugang zu Technologie zu verbessern und Jugendlichen unterschiedlicher sozialer Herkunft Lernmöglichkeiten zu bieten. Dazu gehören unter anderem die Bereitstellung von Xiaomi Geräten für benachteiligte Gemeinschaften in Südostasien sowie Workshops in Europa, in denen durch den Einsatz der leistungsstarken Kameras von Xiaomi Smartphones Kreativität und Storytelling gefördert werden. Diese Maßnahmen haben eine solide Grundlage für eine inklusivere digitale Zukunft geschaffen.Während die CSR-Initiative "Bridging the Digital Divide in Education" umgesetzt wird, engagiert sich Xiaomi auch weiterhin für seine Mission, hochwertige Technologie für alle zugänglich zu machen. Das Unternehmen setzt dabei auf langfristige, nachhaltige Lösungen zur Integration von Technologien in den Bildungsbereich, um so nicht nur die digitale Kluft kurzfristig zu verringern, sondern auch einen positiven gesellschaftlichen Wandel voranzutreiben. Zukünftig wird die Initiative verstärkt Möglichkeiten zur Zusammenarbeit mit lokalen Gemeinschaften erkunden, um herauszufinden, wie innovative Technologie Bildung fördern und bestehende Lücken schließen kann - mit dem Ziel, eine inklusivere Welt zu gestalten.Disclaimer1 The First State of the Digital Decade Report, 2023. Über European SchoolnetDie Mission von European Schoolnet ist es, Bildungsministerien, Schulen, Lehrkräfte und alle weiteren Akteure, die an der Transformation von Bildungsprozessen in Europa beteiligt sind, zu unterstützen, um die Bildungsqualität für alle zu verbessern. Die Organisation vertritt die Interessen ihrer Mitglieder - Bildungsministerien aus über 30 europäischen Ländern - und bietet ihnen eine Plattform für Austausch, Diskussionen über bewährte Praktiken sowie Zusammenarbeit zur Entwicklung gemeinsamer Lösungen für zentrale gesellschaftliche Herausforderungen im Bildungsbereich. Weitere Informationen unter: www.eun.org