Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Mittwoch mit leichten Verlusten in den Handel gestartet. Die Vorgaben brachten wenig Schwung, sodass der SMI von seinem Rekordhoch wieder etwas mehr als 100 Punkte entfernt ist. Zwar werden auch die Stimmen nach einer Korrektur lauter, ein richtiger Kursrücksetzer ist allerdings derzeit noch nicht in Sicht. Viel hängt derzeit an der Geopolitik und ob es der Trump-Regierung tatsächlich gelingt, einen Frieden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...