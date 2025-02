FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Elmos Semiconductor haben am Mittwoch die am Vortag im späten Handel begonnene Erholung fortgesetzt. Sie setzten sich mit plus 5,6 Prozent auf 73,10 Euro an die Spitze des SDax und schlossen damit eine am Vortag gerissene Kurslücke - ein charttechnisch positives Signal.

Am Dienstag waren die Papiere des Halbleiterherstellers zunächst um bis zu fast 9 Prozent abgesackt. In den letzten knapp zwei Handelsstunden auf Xetra konnten sie diese Verluste aber in etwa halbieren und setzten diese Erholungsbewegung nun fort.

Am Vortag habe ein schwacher operativer Barmittelfluss enttäuscht, sagte ein Händler. Allerdings habe sich das Unternehmen gleich in mehrerer Hinsicht vorsichtig gezeigt, so etwa zu Lagerbeständen, Steuern, der Auflösung von Rückstellungen und Ausgaben für die Restrukturierung. Die Geschäftszahlen seien angesichts des von Sorgen geprägten Autosektors "recht positiv".

Das Analysehaus Warburg Research beließ am Mittwoch nun die Einstufung für Elmos mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Buy". Analyst Malte Schaumann sieht eine Kaufgelegenheit. Das erste Quartal 2025 sollte das Tief des aktuellen Geschäftszyklus markieren./bek/mis