Leipzig (ots) -Ab dem 21. Februar gibt es eine neue Staffel des "Magischen Mikros" für kleine und große Fans des MDR TWEENS Zeithüpfpodcasts. Wie gewohnt begegnen die Kinder Julika, Hannah und Leo Menschen, die mit ihren Ideen und Taten die Welt ein Stück weit geprägt oder sogar verändert haben. Diesmal treffen sie dafür nicht nur bereits verstorbene Personen der Zeitgeschichte. Mit dabei sind in der neuen Staffel Skisprung-Legende Jens Weißflog sowie die Fußball-Bundesligaschiedsrichterin Miriam Schwermer. Zu hören gibt es den Podcast ab dem 21. Februar immer freitags in der ARD Audiothek (https://www.ardaudiothek.de/).In dem Podcast "Magisches Mikro" spielen Kinder die Hauptrolle: Als Hannah, Julika und Leo reisen sie mit ihrem magischen Mikrofon durch die Zeit und treffen dabei interessante Persönlichkeiten. Sie erleben die Herausforderungen, Träume und Errungenschaften dieser Menschen hautnah.In der neuen Staffel erwarten die Fans erneut fünf spannende Hörgeschichten zu historischen Personen, die wie gewohnt sehr divers durch verschiedene Epochen der Zeitgeschichte führen - von der mitteldeutschen Renaissance bis zur Gegenwart.Neu in dieser Staffel: Erstmals werden nicht nur bereits verstorbene Persönlichkeiten der Zeitgeschichte porträtiert, sondern auch Menschen, die nicht nur regional im MDR-Sendegebiet verankert sind, sondern überregional mit dem, was sie tun und leisten, (Sport-)Geschichte geschrieben haben: Skisprung-Legende Jens Weißflog und die Fußball-Bundesligaschiedsrichterin Miriam Schwermer.Darum geht es in den fünf neuen Folgen ab FebruarZunächst treffen die drei Kinder passend zu Erich Kästners Geburtstag (23.2.) auf den Kinderbuch-Autor, wobei es zurück in die Kindheit Kästners geht. Gemeinsam schleichen sie einer mysteriösen Frau durch Dresden hinterher. Danach führt es die Kinder mitten in die Wintersportsaison. An einer Skisprung-Schanze im Erzgebirge lernen sie Sportlegende Jens Weißflog kennen. Diese Folge hält eine besondere Überraschung bereit. Danach hüpfen die drei Kinder hunderte Jahre zurück in die Reformationszeit und schauen Katharina von Bora, der Ehefrau von Martin Luther, in die Kochtöpfe. Eben noch in Wittenberg, finden sich die Kinder in einer weiteren Folge mit klopfenden Herzen im afrikanischen Regenwald wieder, um gemeinsam mit Forscherin und Artenschützerin Dian Fossey Berggorillas zu beobachten. Eine weitere besondere Überraschung gibt es in der fünften Folge der neuen Staffel: Fußballbundesliga-Schiedsrichterin Miriam Schwermer erzählt, warum pöbelnde Fans sie nicht von ihrem Traum abbringen konnten.Edutainment - Unterhaltung und Bildung spielerisch miteinander kombiniertDer Podcast kombiniert auf eine spielerische Art und Weise Erzählungen mit fundierter Recherche. Alle historischen Fakten sind authentisch, kindgerecht aufbereitet und leicht verständlich. Mit Humor, interessanten Dialogen und faszinierenden Geschichten weckt der Podcast die Neugier der Kinder und vermittelt Wissen.Die Folgen wurden von der Kinderpodcast-Autorin Katalin Valeš geschrieben und von Sandra M. Hänel (MDR) redaktionell unterstützt. Es handelt sich um eine Produktion des Mitteldeutschen Rundfunks für Kinder ab 8 Jahre.Die Hauptrollen der Kinder sowie weitere Kinderrollen wurden aus dem MDR-Kindersprechensemble besetzt, welches von Conny Wolter geleitet wird.