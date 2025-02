Berlin (ots) -Rund 2,2 Millionen Schülerinnen und Schüler werden noch bis Freitag ihren Bundestag wählen. Über 7.200 weiterführende Schulen haben sich zur Juniorwahl 2025 angemeldet - damit erreicht die Juniorwahl neue Rekordzahlen. Die Juniorwahl ist das größte Schulprojekt Deutschlands im Bereich der politischen Bildung. Sie gibt jungen Menschen die Möglichkeit, Demokratie hautnah zu erleben und sich aktiv mit der parlamentarischen Demokratie auseinanderzusetzen. Trotz der vorgezogenen Neuwahl ist das Interesse der Schulen so groß wie nie.Nach dem Unterricht geht es an die WahlurneEin wesentlicher Bestandteil der Juniorwahl ist das praktische Üben politischer Partizipation im Unterricht. Die Schülerinnen und Schüler durchlaufen den gesamten Wahlprozess - von der Vorbereitung bis zur Stimmenauszählung. Im Vorfeld beschäftigen sie sich mit dem Wahlsystem, den Positionen der Parteien und ihrer Rolle als Wählerinnen und Wähler. In der Woche vor der Bundestagswahl führen sie dann den Wahlakt eigenständig an ihren Schulen durch - inklusive Wählerverzeichnis, Stimmzettel und Auszählung. Dadurch erleben sie den demokratischen Prozess hautnah, entwickeln ein tieferes Verständnis für Wahlen und bauen mögliche Hemmschwellen ab. Gleichzeitig wird ihr Interesse an politischer Mitbestimmung geweckt und gestärkt.Veröffentlichung WahlergebnisDas Gesamtergebnis der Juniorwahl wird am Wahlsonntag, den 23. Februar 2025, um 18:00 Uhr auf https://www.juniorwahl.de und auf Social Media veröffentlicht, juniorwahl.Die Juniorwahl - das größte Schulprojekt zur politischen BildungDie Juniorwahl ist ein bundesweites Schulprojekt zur politischen Bildung, das seit 1999 vom gemeinnützigen und überparteilichen Verein Kumulus e.V. koordiniert wird. Sie findet parallel zu Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen in ganz Deutschland statt. Ziel ist es, Schülerinnen und Schülern ab der Sekundarstufe eine realitätsnahe Wahlerfahrung zu ermöglichen und sie so auf ihre zukünftige Teilnahme an demokratischen Wahlen vorzubereiten. Seit ihrer Einführung haben rund 8 Millionen Jugendliche daran teilgenommen.Die Juniorwahl 2025 zur Bundestagswahl steht unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier und wird durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, den Deutschen Bundestag, die Bundeszentrale für politische Bildung und zahlreiche Institutionen in den Ländern gefördert.Weitere Informationen zur Juniorwahl parallel zur Bundestagswahl unter:https://www.juniorwahl.de/bundestagswahlPressekontakt:Florian Wolf; Tel: 030 880 666 800; presse@juniorwahl.de; www.juniorwahl.deOriginal-Content von: Kumulus e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/75687/5974194