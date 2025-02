SyncMetra 100 ist eine softwaredefinierte, IT-betriebene 5G-Netzwerktransportlösung, die eine deterministische drahtlose Kommunikation mit extrem niedriger Latenz für industrielle Automatisierung, Unternehmens-KI und AR/VR-Anwendungen garantiert.

Der Anbieter von Netzwerkkonnektivitätslösungen Canoga Perkins gab heute bekannt, dass er mit der Auslieferung von Testgeräten für seine Transportlösung SyncMetra 100 begonnen hat, die speziell entwickelt wurde, um die Bereitstellung, Konfiguration, Verwaltung und Erweiterung von privaten 5G-Netzen mit niedriger Latenz für die industrielle Automatisierung, einschließlich TSN, Unternehmens-KI und AR/VR-Anwendungen, zu vereinfachen.

Darüber hinaus kündigte das Unternehmen seine bevorstehende Teilnahme am Mobile World Congress in Barcelona vom 3.-6. März (Halle 7 Stand 7C3Ex) und auf der Hannover Messe vom 31. März bis 4. April an, wo es die SyncMetra-Lösung vorstellen wird.

"Da Fortschritte in den Bereichen KI, Automatisierung und IoT die Verbreitung von Anwendungsfällen beschleunigen, war der Markt gezwungen, deterministische drahtlose Netzwerke einzusetzen", sagte Malik Arshad, Präsident von Canoga Perkins. "Wir haben diese Lücke vorhergesehen und SyncMetra speziell entwickelt, um die Bereitstellung, Konfiguration, Verwaltung und Erweiterung privater 5G-Netzwerke zu vereinfachen und neue Einnahmequellen für Netzwerkbesitzer und ihre Systemintegratoren, VARs und Spezialisten für Mobilfunknetze zu erschließen."

Laut dem Unternehmen können IT-Teams mit SyncMetra private 5G-Netzwerke so einfach wie WLAN bereitstellen, ohne sich zu sehr auf das Fachwissen von Telekommunikationsunternehmen oder eine kostenintensive Infrastruktur verlassen zu müssen, und so einige der leistungsstärksten und vielversprechendsten neuen Technologien des Marktes wie KI/ML, IoT, Robotik, Cloud-Computing und Edge-Dateninferenz nutzen.

Hauptmerkmale

Die SyncMetra-Produktreihe bietet neue Funktionen, die eine programmierbare, erweiterbare und erschwinglichere Alternative zu aktuellen drahtlosen Technologien ermöglichen:

Deterministische Netzwerke, die eine Echtzeit-Kommunikation mit garantierter Quality of Service (QoS) unterstützen

Ultra-zuverlässige Kommunikation mit niedriger Latenz (URLLC) und präzise Paketübermittlung

Softwaredefiniert und cloudverwaltet mit zentraler Orchestrierung über SyncMetra Manager TM (SMM)

(SMM) Nahtlose Integration in die vorhandene IT-Infrastruktur, wodurch die Komplexität der Bereitstellung reduziert wird

Unternehmenskritische Sicherheit mit vollständiger Transparenz und Programmierbarkeit

Erweiterbare Architektur, die es Unternehmen ermöglicht, nach Bedarf zu skalieren

Richten Sie Anfragen zu Vorführungen und Testgeräten an www.canogaperkins.net/contact-2.

Über Canoga Perkins

Das 1963 gegründete Privatunternehmen Canoga Perkins kann auf eine lange Geschichte in der Bereitstellung unternehmenskritischer, sicherer Kommunikation für Dienstanbieter, das Militär, Regierungsbehörden und Versorgungsunternehmen zurückblicken. Mit mehr als 150.000 aktiven Netzwerkelementen, die in Tier-1-Netzwerken von Dienstanbietern betrieben werden, zeichnet sich Canoga Perkins durch die Zuverlässigkeit seiner Produkte im Telekommunikationsbereich und seine Fähigkeit aus, aufkommende IT-Trends zu antizipieren und schnell darauf zu reagieren.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250218819412/de/

Contacts:

Amber Flores

aflores@canogaperkins.net