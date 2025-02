Wer viel alleine zu Hause am Rechner sitzt, ist eher in Gefahr, sich einsam zu fühlen, könnte man meinen. Tatsächlich ist das Gefühl bei Menschen, die nie im Homeoffice arbeiten, ähnlich verbreitet. Der von der Techniker Krankenkasse (TK) in Auftrag gegebene Einsamkeitsreport 2024 hat ein Ergebnis hervorgebracht, das viele Menschen überraschen dürfte. Demnach hat das Gefühl, sich bei der Arbeit einsam zu fühlen, wenig damit zu tun, ob man dabei von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...