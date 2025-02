FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 19.02.2025 - 11.00 am- BARCLAYS RAISES NATWEST PRICE TARGET TO 560 (535) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS TATE & LYLE TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 600 (900) PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS INTERCONTINENTAL HOTELS PRICE TARGET TO 8000 (8300) PENCE - 'SELL' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES PENNON GROUP PRICE TARGET TO 500 (450) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES RENTOKIL INITIAL PRICE TARGET TO 485 (465) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS NATIONAL GRID PRICE TARGET TO 1136 (1137) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS SEGRO PLC PRICE TARGET TO 780 PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 1850 (1800) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES BARCLAYS PRICE TARGET TO 350 (325) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES INTERCONTI HOTELS PRICE TARGET TO 11350 (11100) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS TRAINLINE TO 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - PRICE TARGET 400 (500) PENCE - JPMORGAN RAISES ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 2190 (2160) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES ANTOFAGASTA TO 'OVERWEIGHT' (UW) - PRICE TARGET 2400 (1600) PENCE - JPMORGAN RAISES MONDI PLC PRICE TARGET TO 1480 (1272) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES NATWEST PRICE TARGET TO 510 (500) PENCE - 'OVERWEIGHT' - KEPLER CHEUVREUX CUTS WOOD TO 'REDUCE' - PRICE TARGET 20 PENCE - ODDO BHF RAISES INTERCONTI HOTELS PRICE TARGET TO 10000 PENCE - 'OUTPERFORM'dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob