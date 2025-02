DJ Scope senkt Lanxess-Rating auf BBB- - Ausblick weiter negativ

DOW JONES--Scope hat das Emittenten-Rating des Spezialchemiekonzerns Lanxess auf BBB- von BBB gesenkt. Den negativen Ausblick für das Rating behielt die Ratingagentur bei. Zur Begründung führte Scope den langsamer als erwartet verlaufenden Entschuldungsprozess an, was auf überschüssige Lagerbestände auf dem Chemiemarkt zurückzuführen sei. Die vollen Läger wiederum belasteten weiterhin die Profitabilität des MDAX-Konzerns. Die damit einhergehende Verschlechterung der Marge, die weiter am unteren Ende des Spezialchemiesektors rangiere, verdeutliche die schwächere Preissetzungsmacht von Lanxess im Vergleich zu Wettbewerbern mit höheren Margen.

