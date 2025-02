FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach einer kräftigen Erholung der Evonik -Aktien in den vergangenen Wochen stehen diese in der laufenden Woche wieder unter Druck. Am Mittwoch weiteten sie ihre Verluste aus und fielen um 2,5 Prozent auf gut 19 Euro, nachdem sie zuvor seit Jahresbeginn bis zum Ende der Vorwoche um bis zu rund 20 Prozent gestiegen waren. Auslöser der Kursschwäche am Mittwoch war eine Abstufung von "Buy" auf "Hold" durch das Investmenthaus Kepler Cheuvreux.

Analyst Martin Roediger zufolge setzt man am Markt auf niedrigere Gaspreise im Falle eines Endes des Kriegs in der Ukraine. Der Nutzen dieses Szenarios für Evonik dürfte jedoch - wenn überhaupt - überschaubar sein und voraussichtlich auch später eintreten als angenommen, so der Experte./bek/mis