München (ots) -Wie wird die Krebsvorsorge der Zukunft aussehen? Die Laserphysik könnte dabei eine wichtige Rolle spielen. Über neue Möglichkeiten der Früherkennung und Diagnostik hat sich die CSU-Landtagsfraktion mit Physik-Nobelpreisträger Professor Ferenc Krausz ausgetauscht. Der Direktor des Max-Planck-Instituts für Quantenoptik in Garching gilt als "Vater der Attosekundenphysik". Die Forscher des Max-Planck-Instituts, der LMU München und des Budapester Center for Molecular Fingerprinting haben sich zum Ziel gesetzt, mit einer neuen Ultrakurzpuls-Lasertechnologie Moleküle im Blut zu detektieren, die darauf schließen lassen, ob ein Organismus gesund oder an einem Krebs erkrankt ist. Dieser wegweisende Forschungsansatz soll nun zu einer weltweiten Studie proHEALTH ausgebaut werden.Der Fraktionsvorsitzender Klaus Holetschek dankte den Wissenschaftlern für ihre wertvolle und anwendungsorientierte Forschung:"Die von Professor Krausz vorangetriebene Laserphysik könnte in Zukunft einfache und günstige Bluttests ermöglichen, um Menschen frühzeitig vor schweren Erkrankungen zu schützen. Es ist großartig, dass diese weltweit beachtete Spitzenforschung in Bayern zuhause ist. Verbesserte Prävention kann dafür sorgen, dass Krankheiten und Pflegebedarfe am besten gar nicht entstehen. Den Grundsatz 'Prävention und Rehabilitation vor Pflege' wollen wir deshalb weiter stärken - auch auf Bundesebene müssen die Rahmenbedingungen für mehr Prävention richtig gesteckt werden."Professor Ferenc Krausz ist überzeugt:"Nur durch eine effiziente Gesundheitsvorsorge lässt sich die steigende Belastung für unser Gesundheitsversorgungssystem und unsere Volkswirtschaft nachhaltig reduzieren. Unsere weltweite Initiative proHEALTH, die von Bayern und Ungarn ausgeht, bietet nun die erstmalige Chance, durch transformative Durchbrüche physikalischer und biomedizinischer Forschung sowie die Revolution der künstlichen Intelligenz erfolgreich diesen wichtigen Schritt zu machen."Der gesundheitspolitische Sprecher Bernhard Seidenath ergänzt:"Gesundheit und Pflege sind Leitökonomie in Bayern. Rund jeder zehnte Euro der bayerischen Wirtschaftskraft entsteht in diesem Bereich. Die Potentiale der Prävention sind dabei noch gar nicht berücksichtigt. In diese Richtung wollen und müssen wir nun Weichen stellen. Denn für alle am besten sind die Krankheiten, die gar nicht erst entstehen! Mithilfe neuer Technologien sind uns hier Quantensprünge möglich. Wir sind ethisch verpflichtet, diese neuen Optionen und Möglichkeiten den Menschen auch zugutekommen zu lassen!"Pressekontakt:Sebastian KraftPressesprecherE-Mail: sebastian.kraft@csu-landtag.deMichaela LochnerStv. PressesprecherinE-Mail: michaela.lochner@csu-landtag.deTobias KlahrStv. PressesprecherE-Mail: tobias.klahr@csu-landtag.deOriginal-Content von: CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/53955/5974301