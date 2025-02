Mainz (ots) -Bitte beachten Sie die aktualisierten ProgrammtexteDonnerstag, 3. April 2025, 0.45 UhrDer BergdoktorAusgeträumt (1)Dr. Martin Gruber gratuliert seinem Patienten Tobias Kirchleitner zu seiner fabelhaften Verfassung. Jetzt steht dessen Traum eines eigenen Bergtouren-Büros nichts mehr im Wege.Gemeinsam mit seiner Freundin Pia Ritter feiert er sein Glück auf einer kleinen Wanderung. Doch als Pia beim Aufstieg ihr Asthmaspray aus den Händen rutscht, überschlagen sich die Ereignisse dramatisch und machen einen Einsatz der Bergrettung notwendig.Auf dem Weg ins Krankenhaus stellt Dr. Martin Gruber fest, dass Pias vermeintliches Asthmaspray für diese Krankheit viel zu stark dosiert ist. Als er sie darauf anspricht, vertraut sich Pia ihm an. Auch mit etwas Erleichterung, denn sie trägt schon lange ein Geheimnis mit sich herum.Auf Bitten von Dr. Kahnweiler übernimmt Dr. Martin Gruber eine Patientin in der Notaufnahme: Anne Meierling. Trotz seiner guten Vorsätze, sich von Frauen im Privatbereich und komplizierten Beziehungen fernzuhalten, ist er von ihrer frischen und neckenden Art sofort angetan. Bei ihrem ersten Date knistert es zwischen ihnen gewaltig. Noch ahnt Martin nicht, dass auch diese Bekanntschaft ihn in einige Schwierigkeiten bringen wird.Hans Gruber ist derweil außer sich: Seine hochschwangere Lebensgefährtin Susanne steht kurz vor der Geburt ihres Kindes. Trotzdem tritt sie in ihrem Job nicht kürzer.Donnerstag, 3. April 2025, 3.00 UhrDer BergdoktorVerantwortung (2)Martin Gruber sucht den Anwalt Michael Danner auf. Nicht nur wegen des Schuldscheins, auch möchte er dem Vater der kleinen Lea ins Gewissen reden.Leas Mutter, Jana Keutner, wird bald sterben und hat sonst niemanden mehr. Unterdessen bekommt Lea starke Bauchschmerzen. Sie berichtet Dr. Gruber, dass sie ihre lebensnotwendigen Tabletten nicht mehr regelmäßig nimmt, damit die teuren Medikamente länger reichen.Am nächsten Morgen versagt Jana Keutners Leber. Lea kann sich gerade noch von ihrer Mutter verabschieden.Das Verhältnis zwischen Martin und Anne stößt bei Hans auf völliges Unverständnis. Nach einer heftigen Auseinandersetzung finden sie aber einen Kompromiss, der die Probleme mit Arthur Distelmeier lösen könnte. Doch spielt dieser mit?Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5974382