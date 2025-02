Hamburg (ots) -Diese Inhouse-Schulung vermittelt das richtige Handwerkszeug für wirkungsvolle Pressemitteilungen. Wie lauten die Erfolgsfaktoren dieses wichtigen Instruments? Welche Bedürfnisse haben Redaktionen, und welche Anforderungen auf Seiten der Journalistinnen und Journalisten sollten Sie kennen? Wie sollte eine Pressemitteilung aufgebaut sein? Wie formulieren Kommunikationsprofis akkurat und zielgruppengenau?Die Teilnehmenden lernen die einzelnen Schritte von der Vorbereitung bis zur Umsetzung anhand von konkreten Arbeitsschritten kennen. Dieser Workshop hilft anhand praxisnaher Tipps und vieler Beispiele, selbst professionelle Pressemitteilungen zu verfassen.Dabei geht es ganz konkret um das "How to". Die Teilnehmenden begleiten die Schritte von der Vorbereitung zur Umsetzung: Was ist bei Aufbau und Struktur zu berücksichtigen, was bei Tonalität und Schreibstil zu beachten? Wie betonen wir die wesentlichen Botschaften, um Journalisten professionell anzusprechen? Was macht eine gute Überschrift aus, und wie findet sich ein guter Einstieg in den Text? Welche Rolle spielen Zitate? Und was ist überhaupt eine Boiler Plate?Programm:- Wie Journalisten arbeiten und was sie benötigen- Was zur Vorbereitung einer Pressemitteilung gehört- Aufbau, Struktur und Sprache von Pressemitteilungen- Beispiele besonders guter oder weniger guter Pressemitteilungen- Gelungene Überschriften- Verwendung von Zitaten- Praxiswerkstatt für eigene PressemitteilungenDie Teilnehmenden haben die Möglichkeit, ihre spezifischen Gegebenheiten und besondere Fragestellungen vorab mit der Referentin zu teilen, so dass die sich gezielt auf deren spezifischen Anforderungen einstellen kann. So erhalten sie ein individuelles, auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Training. Selbstverständlich gibt es auch während der Schulung ausreichend Raum für Fragen. Kleine Aufgaben ermöglichen Interaktion, Erfahrungsaustausch und inspirierendes Lernen.Geeignet für PR-Neueinsteiger in Unternehmen, Verbänden und Agenturen, Young Professionals sowie Mitarbeitende aus den Bereichen (Online)-Marketing, Unternehmenskommunikation, PR & Öffentlichkeitsarbeit. Auch Selbstständige, die eine konkrete Gebrauchsanweisung für das Instrument Pressemitteilung suchen oder PR-Fachleute, die eine Auffrischung ihrer Kenntnisse benötigen, sind hier richtig.Ihre Referentin:Sandra Liebich, erfahrene PR-Praktikerin und frühere Mitarbeiterin der dpa-Konzernkommunikation, heute selbständig als Kommunikationsberaterin.Eckdaten- Dauer: je nach inhaltlichen Anforderungen 3 bis 7 Stunden inkl. Pausen- Kosten für Vorbereitung und Durchführung: abhängig von vereinbarter Dauer, Besonderheiten und individuellem Anpassungsbedarf. Auf Anfrage erstellen wir für Sie gerne ein Angebot.- Termin: nach Absprache- Durchführung: in Ihrem Unternehmen oder nach Absprache in unseren Räumen. Auch als Online-Format auf Zoom möglich.Pressekontakt:Weitere Informationen und ein Angebot erhalten Sie bei:Marcus Heumann, Leiter der news aktuell AcademyE-Mail: academy@newsaktuell.deTelefon: +49 40 / 4113 32845Original-Content von: news aktuell Academy, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/166760/5974393