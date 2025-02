München (ots) -Die Sicherstellung einer menschenwürdigen Pflege ist eine der größten humanitären Herausforderungen unserer Zeit. In einem Dringlichkeitsantrag fordert die CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag eine umfassende Reform der Pflegepolitik auf Bundesebene und setzt sich für die Einrichtung einer Zukunftskommission Pflege ein. Mit 8.000 neuen Pflegeplätzen und dem Landespflegegeld leistet der Freistaat Bayern bereits heute einen wichtigen Beitrag zur pflegerischen Versorgung. Doch eine nachhaltige Reform erfordert eine bundesweite Lösung. Konkret fordert die CSU-Landtagsfraktion:- Mehr Prävention und Rehabilitation vor Pflege- Attraktivere Pflegeberufe- Weniger Bürokratie auf allen Ebenen- Mehr Zeit für menschliches Miteinander- Den verstärkten Einsatz moderner Technologien- Ein würdevolles Leben bis zum Schluss- Die finanzielle Stabilität der Sozialen PflegeversicherungDer Vorsitzende der CSU-Landtagsfraktion Klaus Holetschek betont: "Die Humanität einer Gesellschaft zeigt sich daran, wie sie mit ihren vulnerabelsten Mitgliedern umgeht. Pflege darf kein Armutsrisiko sein. Vielmehr braucht es eine gesellschaftliche Lösung, um die Pflege zukunftssicher zu gestalten. Pflegende Angehörige tragen oftmals die Hauptlast der Pflege. Um diesen unermüdlichen Einsatz weiterhin bestmöglich zu unterstützen, wollen wir eine Zukunftskommission auf Bundesebene ins Leben rufen. Neben Bund und Ländern sollen auch Vertreter der Kranken- und Pflegekassen, Pflegeanbieter, Pflegeberufe sowie pflegende Angehörige in die Kommission eingebunden werden. Dies muss unmittelbar nach der Bundestagswahl angegangen werden. Wir brauchen eine gesamtgesellschaftliche Kraftanstrengung!"Carolina Trautner, stellvertretende Vorsitzende des Arbeitskreises Gesundheit der CSU-Landtagsfraktion sowie Vorsitzende des Landesgesundheitsrats, spricht im Plenum zum Dringlichkeitsantrag und ergänzt: "Die Soziale Pflegeversicherung ist ein Erfolgsmodell, doch 30 Jahre nach ihrer Einführung braucht sie ein Update. Die Pflegebedarfe steigen massiv - allein in Bayern werden im Jahr 2040 rund 870.000 Menschen pflegebedürftig sein, bis 2060 könnten es eine Million sein."Bernhard Seidenath, gesundheitspolitischer Sprecher der CSU-Landtagsfraktion, unterstreicht die Notwendigkeit eines entschlossenen Handelns: "Wir müssen jetzt Weichen stellen, um eine verlässliche und bezahlbare Versorgung sicherzustellen. Denn: Pflege ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die sozialen Frieden sichert."Pressekontakt:Sebastian KraftPressesprecherE-Mail: sebastian.kraft@csu-landtag.deMichaela LochnerStv. PressesprecherinE-Mail: michaela.lochner@csu-landtag.deTobias KlahrStv. PressesprecherE-Mail: tobias.klahr@csu-landtag.deOriginal-Content von: CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/53955/5974424