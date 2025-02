Leipzig (ots) -Webfleet, die weltweit bewährte Flottenmanagement-Lösung von Bridgestone, bietet über ihr OEM.connect-Partnerprogramm (https://www.webfleet.com/de_de/webfleet/lp/oem-connect-partner-programme/) gemeinsam mit dem Trailer-Hersteller Krone ab sofort eine integrierte Telematik-Lösung an.Gewerbliche Flotten können ihre Krone-Trailer künftig einfach über die werksseitig verbaute Hardware mit der Telematik-Plattform von Webfleet verbinden. Nachträgliche Hardware-Installationen gehören damit der Vergangenheit an. So können Unternehmen mithilfe aussagekräftiger Trailerdaten die Auslastung ihrer Trailer erhöhen, Ausfallzeiten reduzieren, ihre Verkehrssicherheit erhöhen sowie Kosten und Zeit sparen.Mit dieser Integration erhalten Krone-Kunden Zugang zu allen Vorteilen von Webfleet für ihr Trailer-Management - von umfassender Routenführung und Positionsbestimmung in Echtzeit bis hin zu einer proaktiven Wartung sowie einem aktiven Nutzlast- und Reifendruckmanagement (TPMS)."Das OEM.connect-Programm bietet Nutzern die Möglichkeit, Trailer schnell und einfach zu vernetzen und alle Vorzüge der Webfleet-Plattform zu nutzen, die ihnen beim effizienten Management Ihrer Trailer-Flotte helfen", erklärt Jan-Maarten de Vries, President Fleet Management Solutions bei Bridgestone Mobility Solutions: "Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Krone, einem führenden Trailer-Hersteller in Europa, genauso wie über die Kombination von Lkw- und Flottendaten auf einer einzigen Plattform. So können wir künftig noch mehr Unternehmen mit nützlichen Informationen zur Maximierung ihrer Trailer-Performance unterstützen."Spediteure können die Webfleet-Integration einfach über die Krone-Telematik-Plattform aktivieren und behalten so die volle Kontrolle über ihre Daten.Maximilian Birle, Geschäftsführer Krone Digital, ergänzt: "Durch die Kooperation mit Webfleet bieten wir unseren Kunden moderne Telematik-Funktionen mit einer einfach zu bedienenden Oberfläche von einer der führenden Flottenmanagement-Lösungen in Europa. Mit nur einem Klick erhalten Spediteure neueste Daten und Einblicke, und das ganz ohne Kosten für Ausfallzeiten oder Installation."Die integrierte Trailer-Lösung ist ab sofort für europäische Webfleet-Kunden verfügbar. Krone ist der zweite Trailer-Hersteller, der sich dem Webfleet OEM.connect-Programm anschließt, das vor kurzem auf Trailer ausgeweitet wurde und kontinuierlich um neue Funktionen und Fahrzeugmarken erweitert wird.Fotos: https://we.tl/t-hDt97UPzadCopyright: Krone NutzfahrzeuggruppeEnde.Über Webfleet:Webfleet ist die weltweit bewährte Flottenmanagementlösung von Bridgestone. Mehr als 60.000 Unternehmen auf der ganzen Welt nutzen sie, um die Effizienz ihres Fuhrparks zu steigern, den Arbeitsalltag ihrer Fahrer zu erleichtern, ihren Betrieb sicherer zu machen, Vorschriften einzuhalten und insgesamt nachhaltiger zu agieren. Seit mehr als 20 Jahren bietet Webfleet Flottenmanagern datengestützte Einblicke, mit denen sie ihren Betrieb optimieren können.Webfleet unterstützt die Vision von Bridgestone Mobility Solutions, die Welt mit datengesteuerten Mobilitätslösungen in eine nachhaltigere Zukunft zu führen, und trägt zur Umsetzung des Bridgestone E8 Commitments bei. Die acht Leitsätze dieser globalen Unternehmensverpflichtung (Energy, Ecology, Efficiency, Extension, Economy, Emotion, Ease und Empowerment) dienen als Leitlinien für die strategischen Entscheidungen und Aktivitäten in allen Unternehmensbereichen.Weitere Informationen unter: webfleet.com. Folgen Sie uns auf X: @WebfleetNews. Weitere Informationen über Bridgestone EMIA finden Sie unter www.bridgestone-emea.com und im Bridgestone Newsroom (https://press.bridgestone-emea.com/de/)Über Krone Nutzfahrzeug Gruppe:Seit mehr als fünf Jahrzehnten hat sich die im Emsland verwurzelte Krone Nutzfahrzeuge Gruppe als Marktführer in den Bereichen Auflieger und Anhänger etabliert. Mit rund 2.500 engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an fünf Produktionsstandorten beweist Krone Trailer insbesondere im Bereich der Sattelauflieger eine herausragende Fertigungskompetenz. Mit wegweisenden Fortschritten in den Bereichen Digitalisierung, Automatisierung, Nachhaltigkeit und Elektrifizierung konnte das Unternehmen seine Marktposition stärken und die Bedeutung von Innovationen unterstreichen.Ergänzend dazu bietet Krone ein umfangreiches Servicepaket mit Telematik, Finanzierung, Vermietung und Rückkauf von Gebrauchtfahrzeugen. So stellt Krone sicher, dass alle Kunden stets die bestmögliche Unterstützung für ihre Transportaufgaben erhalten.Pressekontakt:WebfleetDana Schmidtdana.schmidt@webfleet.com+49 173 888 78 00Kontakt PR-AgenturPIOUte Schirmackute.schirmack@pio-com.de+49 30 2089 870 42Original-Content von: webfleet, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/173043/5974428