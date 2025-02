Die Entwickler:innen von Elder Scrolls 6 geben euch die Chance, zu einem NPC in ihrem Rollenspiel zu werden. Das hat zwar schon jetzt einen hohen Preis, soll aber immerhin dem guten Zweck zugutekommen. Seitdem Elder Scrolls 6 2018 angekündigt wurde, ist es recht still um das Rollenspiel von Bethesda geworden. In der Zwischenzeit hat das Studio weitere große Rollenspiele wie Starfield und Action-Games wie Indiana Jones und der Große Kreis veröffentlicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...