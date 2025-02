München (ots) -Was passiert, wenn der lauteste Burger der Nation bei McDonald's Deutschland auf den lautesten Künstler trifft? Dann ist es Liebe auf den ersten Biss. Der Beweis dafür? Scooter-Frontmann H.P. Baxxter ändert seinen Namen in Cris P. Baxxter.Liebe geht durch den Magen - und manchmal auch durch die Ohren. McDonald's Deutschland und H.P. Baxxter zelebrieren gemeinsam den unwiderstehlich knusprigen McCrispy®: so laut und so gut! Eine Kooperation mit Ohrwurmgarantie.Um die Verbindung gebührend zu feiern, ändert H.P. Baxxter im Rahmen der Kampagne für das crispy Match seinen Namen vorübergehend in Cris P. Baxxter. Eine musikalische Liebeserklärung gibt es noch dazu: Seinen Hit "Maria (I like it loud)" hat er eigens für die Testimonial-Kampagne zu "McCrispy® (I like it laut)" umgetextet.Um das Liebesglück zu teilen, gibt es dann vom 20.02. bis zum 15.04.2025 in allen teilnehmenden McDonald's Restaurants das gleichnamige I like it laut Menü. Es beinhaltet einen McCrispy® nach Wahl, Crispy Chips, die Cris P. Sauce, ein Getränk und ein Paar Ohrstöpsel - für besonders empfindliche Ohren, falls der Crunch des McCrispy® zu laut sein sollte.Curry, Curry, you will love it, don't you worry!Zur Auswahl im Kampagnenzeitraum stehen der klassische McCrispy®, der McCrispy® Spicy und als Neuheit für kurze Zeit der McCrispy® Curry - oder wie Cris P. sagen würde: "Curry, Curry, you will love it, don't you worry!" Das Hähnchenbrustfilet mit einzigartigem Crisp-Faktor, die würzige Curry Sauce und der knusprige Bacon machen den McCrispy® Curry zum perfekten Partner für die Geschmacksnerven.McDonald's setzt auf eine 360-Grad-Kampagne, um die Botschaft lautstark zu verbreiten: Von TV-Spots und Online-Werbung über Funkspots bis hin zu Influencer-Aktivierung, Social-Media-Kampagnen und PR lässt Cris P. Baxxter Deutschland an seiner Liebe zum McCrispy® teilhaben. Verantwortlich für die Kampagne ist Scholz & Friends, die Marketing-Leadagentur von McDonald's Deutschland. Der TVC wurde produziert von Cobblestone Filmproduktion, Regie führte Christian Schilling.Link zum TVC: https://youtu.be/TnbXj4_gXMg (http://ots.de/qykm5p)Pressekontakt:McDonald's Deutschland LLCMarkus WeißDrygalski-Allee 5181477 MünchenTel.: 089 78594-519Mail: presse@mcdonalds.deLinkedIn: McDonald's Deutschland LLC | LinkedInOriginal-Content von: McDonald's Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52942/5974438