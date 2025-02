(neu: Kurse, Analysten und mehr Details)



FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Eine Verkaufsempfehlung der Citigroup für Delivery Hero hat die Aktie des Essenslieferanten am Mittwoch belastet. Die kräftige Erholung von rund 36 Prozent seit dem Fünf-Monats-Tief Anfang Februar hat deutliche Risse bekommen.

Tags zuvor noch bis knapp unter die 90-Tage-Linie für den mittelfristigen Trend gestiegen, war das Papier dann nach unten abgedreht. Nun weitete es seinen rund dreiprozentigen Verlust vom Vortag um 6,7 Prozent auf 29,28 Euro aus. Die 200-Tage-Linie, die den längerfristigen Trend anzeigt, bietet noch eine wichtige Unterstützung. Sie verläuft bei rund 29,20 Euro.

Analystin Monique Pollard von der Citigroup stufte Delivery Hero von "Neutral" auf "Sell" ab, senkte das Kursziel von 28 auf 26 Euro und verwies auf das wettbewerbsintensive Umfeld, das der Aktienkurs nicht vollständig widerspiegele.

Die aggressive Expansion der Plattform Keeta des chinesischen Konzerns Meituan in Saudi-Arabien seit ihrem Start im September 2024 scheine sich mit Marktanteilsgewinnen auszuzahlen. Inzwischen sei Keeta eine der Apps, die in dem arabischen Staat am häufigsten heruntergeladen werde. Zudem könnte Meituan in andere Märkte im Nahen Osten und Nordafrika expandieren, schrieb Pollard. Das würde das langfristige Margenprofil von Delivery Hero in einem seiner profitabelsten Märkte belasten und Gegenwind für weiteres Wachstum bedeuten.

Die Citigroup-Expertin verwies zudem darauf, dass Meituan im laufenden Jahr wohl einen Verlust von etwa 270 bis 400 Millionen US-Dollar in Saudi-Arabien einfahren werde und dabei deutlich in Marktanteilsgewinne investiere. Entsprechend erwartet sie, dass der MDax-Konzern Delivery Hero alles dran setzen dürfte, seine Marktanteile dort zu verteidigen. Daher prognostiziert sie für 2025 einen leichten Rückgang des operativen Ergebnisses (Ebitda) und ein nur leichtes operatives Ergebniswachstum im kommenden Jahr./ck/gl/jha/

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX