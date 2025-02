Koblenz (ots) -Erfolg als Direktvertriebsagentur ist kein Zufall - sondern eine Frage der richtigen Strategie. Jonas Marozas und Sait Yildirim, Geschäftsführer der Panda Promotion GmbH, haben sich mit ihrem Unternehmen als stärkster Vertriebspartner der Deutschen Glasfaser etabliert - heute helfen sie anderen Agenturen, durch klare Prozesse, gezielte Akquise-Strategien und lukrative Provisionsmodelle ebenso erfolgreich zu werden. Was ihren Ansatz so besonders macht und wie andere Agenturen davon profitieren können, erfahren Sie hier.Viele Direktvertriebsagenturen scheitern schon, bevor sie richtig begonnen haben: Die einen, weil sie sich in Bürokratie verlieren, ohne Struktur, ohne Plan, und die anderen, weil sie zwar starten, aber schnell feststellen, dass Theorie und Praxis zwei völlig unterschiedliche Welten sind. Ihnen fehlt die Erfahrung, um Kunden zu gewinnen, Prozesse effizient zu gestalten und sich aus der Mittelmäßigkeit zu befreien. Während sich die Konkurrenz die besten Gebiete und lukrativsten Kunden sichert, treten sie auf der Stelle - und verpassen ihre Chancen. "Die meisten dieser Agenturen unterschätzen, wie gnadenlos der Markt ist", warnt Jonas Marozas, Geschäftsführer der Panda Promotion GmbH. "Ohne klare Strategie und funktionierende Prozesse haben Agenturen keine Chance, sich langfristig zu behaupten.""Wir haben selbst erlebt, wie hart der Direktvertrieb sein kann - aber auch, wie man ihn beherrscht. Unsere Mission ist es, anderen Agenturen den Weg zum nachhaltigen Erfolg zu ebnen", erklärt Sait Yildirim, Co-Gründer der Panda Promotion GmbH. Gemeinsam mit Jonas Marozas hat er bewiesen, dass Erfolg im Direktvertrieb keine Frage des Glücks, sondern der richtigen Strategie ist. In weniger als sechs Monaten hat sich die Panda Promotion GmbH als stärkster Vertriebspartner der Deutschen Glasfaser etabliert - ein Beweis für ihre effektiven Prozesse und messbaren Ergebnisse. Mit ihrer Expertise begleiten sie heute auch angehende Agenturen von der Gründung bis zum ersten Vertragsabschluss und helfen bestehenden Agenturen, durch gezielte Akquise-Strategien, optimierte Abläufe und attraktive Provisionsmodelle ihr volles Potenzial auszuschöpfen.Backoffice, Vertrieb, Schulung: Die Erfolgsformel für eine starke DirektvertriebsagenturEine erfolgreiche Direktvertriebsagentur erfordert mehr als nur Motivation - sie braucht eine durchdachte Struktur und effiziente Prozesse. Genau hier setzt die Panda Promotion GmbH an und unterstützt Agenturen in jeder Phase: Während sie Neueinsteigern beim erfolgreichen Aufbau ihrer Agentur helfen, begleiten sie bereits bestehende Agenturen, die bisher nicht erfolgreich waren, auf ihrem Weg zum Erfolg. Dabei übernehmen die beiden Geschäftsführer das gesamte Backoffice-Management, sorgen für die richtige Ausstattung - von einheitlicher Kleidung bis hin zur strategischen Gebietsaufteilung - und gewährleisten eine reibungslose Vertriebssteuerung. "Durch unsere Größe können wir verschiedene Regionen abdecken und stehen in ständigem Austausch mit Teamleitern und Projektmanagern, um den Vertrieb optimal zu koordinieren", erklärt Jonas Marozas. Darüber hinaus profitieren Agenturen von ihrem starken Netzwerk und wertvollen Ressourcen, darunter Mietfahrzeuge, iPads, Tablets und Smartphones, die eine professionelle Arbeitsumgebung sicherstellen.Wachstum und Skalierung stehen im Mittelpunkt ihrer Strategie. "Die Leistungssteigerung und strategische Weiterentwicklung der Vertriebsteams sind entscheidende Faktoren für den nachhaltigen Erfolg", erklärt Sait Yildirim. "Durch gezielte Optimierung der Vertriebsstruktur ermöglichen wir es unseren Partnern, effizient zu arbeiten und messbare Erfolge zu erzielen."Ein besonderer Fokus liegt zudem auf der Rekrutierung und Ausbildung neuer Berater: Während viele Agenturen ihre Mitarbeiter unvorbereitet auf den Markt schicken, setzen Jonas Marozas und Sait Yildirim auf strukturierte Schulungskonzepte. "Wir vermitteln neuen und erfahrenen Beratern das notwendige Handwerkszeug - von der professionellen Kundenansprache bis zum erfolgreichen Vertragsabschluss", so Jonas Marozas. Neben Gruppen-Workshops bieten sie individuelle Eins-zu-eins-Schulungen, sowohl in ihren Räumlichkeiten als auch direkt vor Ort, um eine praxisnahe und nachhaltige Ausbildung sicherzustellen.Der Weg zur Top-Agentur: Jonas Marozas und Sait Yildirim im DirektvertriebJonas Marozas und Sait Yildirim kennen die Herausforderungen beim Aufbau einer Direktvertriebsagentur nicht aus der Theorie, sondern aus eigener, langjähriger Erfahrung. Ihre unternehmerische Reise begann mit der Gründung einer Rekrutierungsagentur, die Unternehmen dabei unterstützte, qualifizierte Vertriebsmitarbeiter zu finden. Durch ihre tiefgehende Branchenkenntnis, gezielte Auswahlprozesse und maßgeschneiderte Dienstleistungen etablierten sie sich schnell als eine der gefragtesten Agenturen in diesem Bereich.Doch ihr Anspruch ging weit über die Vermittlung hinaus. Um ihre Expertise noch gezielter einzusetzen, entwickelten sie die Panda Promotion GmbH zu einer eigenständigen Direktvertriebsagentur. "Heute agieren wir nicht mehr als Unteragentur, sondern erhalten direkte Aufträge von Top-Playern wie der Deutschen Glasfaser", erklärt Jonas Marozas abschließend. "Diese Unabhängigkeit ermöglicht es uns, höhere Provisionen zu zahlen, transparente Prozesse zu gewährleisten und unser Wissen gezielt einzusetzen, um andere Agenturen auf Erfolgskurs zu bringen."Sie möchten Ihre Direktvertriebsagentur erfolgreich aufbauen oder optimieren - mit klaren Strukturen, effizienten Prozessen und nachhaltigem Wachstum? Dann melden Sie sich jetzt bei Jonas Marozas und Sait Yildirim von der Panda Promotion GmbH (https://panda-promotion.de/) und vereinbaren Sie einen Termin für ein kostenloses Erstgespräch!