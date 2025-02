Frankfurt am Main (ots) -Vom 27. bis 30. März 2025 veranstaltet der Verband Bildungsmedien e. V. auf der Leipziger Buchmesse das Forum Unterrichtspraxis für Lehrkräfte aller Schulformen, Eltern und alle an Bildung Interessierten.Rund 20 Veranstaltungen behandeln aktuelle unterrichtspraktische Themen von Nachrichtenkompetenzförderung bis Queerness als Thema im Deutschunterricht, von Achtsamkeit bis Leseförderung, von körperorientierter Stressbewältigung bis Bildung für gesunde und nachhaltige Ernährung.Neue Ideen für die Bildungspolitik in SachsenZu Gast ist u. a. der neue Sächsische Staatsminister für Kultus, Conrad Clemens. Welche Pläne, Vorstellungen und Ideen hat er für die Bildungspolitik des Freistaats in den kommenden viereinhalb Jahren? Darüber spricht er mit Bildungsjournalistin Katja Irle:Wann: Freitag, 28. März 2025, 15.00 bis 15.45 UhrWo: Halle 2, Stand B203Teilnahme: im Rahmen des Messebesuchs kostenlos und ohne AnmeldungProgramm und mehr Infos: www.bildungsmedien.de/fupDer Verband Bildungsmedien ist der führende Zusammenschluss professioneller Bildungsmedienanbieter in Deutschland.www.bildungsmedien.dePressekontakt:Verband Bildungsmedien e. V.Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitDr. Dagny LadéKurfürstenstraße 4960486 Frankfurt am MainTel.: 069 9866976 - 14https://www.bildungsmedien.deOriginal-Content von: Verband Bildungsmedien e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/106895/5974492