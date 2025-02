Köln (ots) -Wenn "et Trömmelche jeit", die Rufe Helau und Alaaf durch die Städte hallen und die Straßen bunt und voller Jecken sind, dann ist sie da: die fünfte Jahreszeit!Der WDR feiert die tollen Tagen mit einem umfangreichen Programm für alle Jecken deutschlandweit im WDR Fernsehen, im Ersten, im Radio und online. Ob als Warm-Up vor dem Straßenkarneval, zum Rudelgucken bei der privaten Party oder gemütlich im Sessel zum Mitlachen, Mitsingen und Mitfeiern - für alle Brauchtum-Fans ist sicher etwas dabei. Live im Fernsehen, in der Mediathek und ARD Audiothek.Eine Auswahl:Donnerstag, 27. Februar 2025 (Weiberfastnacht):"Kölsche Tön vom Heumarkt - Das Best of der Sessionseröffnung 2024"Mehr Einstimmung auf den Straßenkarneval geht nicht: Das WDR Fernsehen überträgt am Donnerstag, den 27. Februar drei Stunden lang ab 8 Uhr das Beste aus der Sessionseröffnung vom Kölner Heumarkt am 11.11.2024. Traditionsgemäß traten hier - im Schatten des Doms - die besten Bands und Künstler:innen der Kölner Karnevalsmusikszene auf, u.a. die Bläck Fööss, Höhner, Brings, die Paveier u.v.m.Redaktion: Carsten Wiese"Weiber LIVE - So ein Zirkus"Danach geht es direkt LIVE weiter, denn es ist Weiberfastnacht! Hier geben besonders die Jeckinnen Vollgas. Eingefangen wird das auch in diesem Jahr vom WDR Fernsehen am Donnerstag, den 27. Februar zwischen 11 und 12:45 Uhr unter dem Motto "Weiber LIVE - So ein Zirkus". Gezeigt wird, wie der Westen Karneval feiert mit Schalten aus Köln, Düsseldorf, Bonn und Billerbeck. Und über wdrjeck können Zuschauerinnen und Zuschauer auch Grüße in die Sendung schicken.Redaktion: Olaf Wollentarski"Jeck op Singe, Schunkele, Danze 2025"Ebenfalls am 27. Februar heißt es ab 16:15 Uhr: Fastelovend Zesamme im WDR Fernsehen! Für alle, die gerne mitschunkeln, singen und tanzen, gibt es bei Jeck op Singe, Schunkele, Danze 2025 die schönsten und mitreißendsten Karnevalshits für Weiberfastnacht. Mit neuen und alten Stücken, mit Klassikern und den Hits dieser Session. Ein Karnevals-Mix mit Herz, zusammengestellt mit ganz viel Jeföhl.Redaktion: Katja Banse"Stunksitzung 2025"Keine Karnevals-Session ohne die Kultsitzung des alternativen Kölner Karnevals! Am 27. Februar strahlt das WDR Fernsehen ab 22:15 Uhr die "Stunksitzung 2025" aus. Anlass für satirische Auseinandersetzung hat die nationale und internationale Politik genug gegeben. Passend dazu heißt es: "Blödsinn ist natürlich Geschmackssache". Sitzungspräsidentin Biggi Wanninger führt durch eine perfekte Mischung aus aktuellen politischen Karnevalsnummern, kölschem Wahnsinn und altbewährten Kultfiguren, eingerahmt von der genialen Hausband Köbes Underground. Die Stunksitzung gibt es auch in der Mediathek und ARD Audiothek (ab 21. Februar).Redaktion: Karin Kuhn (FS) / Anja Iven (HF)Samstag, 1. März 2025:"Divertissementchen"Natürlich hat das Kölner Kult-Musical "Divertissementchen" auch in diesem Jahr wieder einen festen Platz im WDR Fernsehen. Am 1. März ist die Bühnenspielgesellschaft Cäcilia Wolkenburg ab 11:15 Uhr zu sehen, wenn es um den Geburtstag von Johann Strauss geht. In einem rasanten Musikspektakel mit viel Humor und Situationskomik katapultiert das "Divertissementchen" die Zuschauer ins goldene Zeitalter der 1920er Jahre.Redaktion: Annika Hoffmann"Düsseldorf Helau"Dreimal Helau: Der Düsseldorfer Karneval feiert sein 200 jähriges Jubiläum! Mit 160 Minuten, gibt es am Samstag, den 1. März 2025 um 20:15 Uhr im WDR Fernsehen eine Extraportion Sitzungskarneval von der großen Prunksitzung "Düsseldorf Helau" aus dem Congress Centrum / Stadthalle Düsseldorf. Das Motto:"200 Johr - Hütt on wie et wor".Redaktion: Katja BanseSonntag, 2. März 2025:"Kölner Schull- un Veedelszöch 2025"Das Herz des Kölner Straßenkarnevals sind die Kölner Schull- un Veedelszöch. Am 2. März überträgt das WDR Fernsehen ab 12:30 Uhr den Umzug der 51 Veedelsvereine und 46 Schulen quer durch Köln. Auch ohne großen Persiflage-, Prunk- und Festwagen zeigen die Schülerinnen und Schüler, was sie übers Jahr bewegt hat, woran es in den Schulen fehlt, oder wie engagiert junge Menschen in punkto Umwelt, Migration und Integration sind.Redaktion: Daniel BoltjesRosenmontag, 3. März 2025:Rosenmontagszug aus Köln im WDR Fernsehen und im ErstenMit dem Sessionsmotto "FasteLOVEnd - Wenn Dräum widder blöhe" stehen diesmal zwei besonders schöne Themen im Mittelpunkt des Rosenmontagszuges aus Köln: LIEBE und TRÄUME! Davon darf keine Minute verloren gehen und darum überträgt das WDR Fernsehen am 3. März ab 9:30 Uhr live.Das Erste steigt mit der Berichterstattung vom Kölner Rosenmontagszug um 14 Uhr ein und sendet bis 15:30 Uhr Bilder von Zugwagen, die auch diesmal regionale, bundesweite und internationale Themen satirisch darstellen. 12.500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer ziehen über 7,5 Kilometer zu Fuß oder in den 78 Festwagen an den Kameras vorbei.Redaktion: Julius Braun"Rosenmontagszug aus Düsseldorf" im Ersten und bei ONEDer Rosenmontagszug aus Düsseldorf feiert in diesem Jahr sein 200. Jubiläum. Passend dazu ist das Sessions-Motto: "200 Johr - Hütt on wie et wor". One überträgt den Rosenmontagszug aus der Landeshauptstadt am 3. März ab 13:30 Uhr bis ca. 16 Uhr und Das Erste von 15:30 Uhr bis 17 Uhr. Wie jedes Jahr gibt es ein großes Rätselraten, wen oder was die Narren diesmal aufs Korn nehmen. Die provokanten Mottowagen des legendären Wagenbauers Jacques Tilly werden wie immer für Gesprächsstoff sorgen.Redaktion: Michael KerkmannDienstag, den 4. März:"Westfalen haut auf die Pauke"Im Congress Saal der Halle Münsterland wird es wieder laut, denn "Westfalen haut auf die Pauke". Das WDR Fernsehen überträgt am Dienstag, den 4. März zwischen 20:15 und 22:15 Uhr die große TV-Gala, in der Moderator Uwe Koch die absoluten Highlights aus dem westfälischen Karneval präsentiert.Redaktion: Michael KerkmannNatürlich wird auch bei WDR 4 Karneval gefeiert! Unter wdr4.de (https://www1.wdr.de/radio/wdr4/schwerpunkt/karneval/index.html) sind alle Infos und Sendehinweise zum WDR4-Karnevalsprogramm gebündelt zu finden.@wdrjeck ist die digitale Adresse für alle Karnevalsfans im Westen bei Instagram und Facebook. 