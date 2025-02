Berlin (ots) -Drei verlorene Jahre für den Sport in DeutschlandZur Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Fraktion der CDU/CSU-Bundestagsfraktion "Fragen zur sportpolitischen Bilanz der Bundesministerin des Innern und für Heimat Nancy Faeser" (BT-Drs. 20/14683) erklärt der sportpolitische Sprecher der Fraktion, Stephan Mayer:"Die sportpolitische Bilanz der Bundesregierung unter der zuständigen Ministerin Faeser ist verheerend. Ihre Antwort auf unsere Kleine Anfrage ist ein Offenbarungseid für den Sport in unserem Land. In drei Jahren Regierungszeit hat Frau Faeser zwar viel versprochen, aber kaum etwas umgesetzt: Auf das groß angekündigte Sportfördergesetz warten wir noch immer. Ein mit den Ländern und Kommunen abgestimmter "Entwicklungsplan Sport" existiert ebenfalls nicht und bis heute liefert die Ministerin keine Vorschläge, wie sie den "Investitionspakt Sportstätten" nach seinem abrupten Ende kompensieren möchte. Alles in allem wurde von den vielen im Koalitionsvertrag angekündigten Vorhaben kaum ein Projekt vollständig realisiert. Leider geht aus den Antworten der Bundesregierung auf unsere Kleine Anfrage keine überzeugende Erklärung für dieses sportpolitische Scheitern hervor.Eine von der Union geführte Bundesregierung wird den Sport politisch mit Respekt und Wohlwollen behandeln und so angemessen unterstützen, wie es die zahlreichen Sportlerinnen und Sportler sowie die unverzichtbaren Ehrenamtler verdient haben. Deutschland ist Sportland - und soll es auch bleiben!"Hintergrund: Die CDU/CSU-Fraktion repräsentiert im Parlament die Volksparteien der Mitte und fühlt sich Freiheit, Zusammenhalt und Eigenverantwortung verpflichtet. Auf der Grundlage des christlichen Menschenbildes setzt sich die Unionsfraktion für einen starken freiheitlich-demokratischen Rechtsstaat, die soziale und ökologische Marktwirtschaft, die Einbindung in die westliche Wertegemeinschaft sowie für die Einigung Europas ein. Vorsitzender der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag ist Friedrich Merz.Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-53015Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7846/5974563