DJ Hochtief übertrifft Erwartungen und will Gewinn weiter steigern

DOW JONES--Nach einer Verbesserung des nominalen Gewinns um 48 Prozent im vergangenen Jahr schraubt der Baukonzern Hochtief die Dividende deutlich in die Höhe und kündigt für 2025 eine deutliche Gewinnverbesserung an. Die Aktionäre sollen für das abgelaufene Jahr 5,23 Euro je Aktie bekommen nach 4,40 Euro im Jahr zuvor, wie der Baukonzern bei Vorlage der Bilanz in Essen mitteilte. Das Gros davon wird an den spanischen Mutterkonzern ACS fließen, der knapp 76 Prozent der Hochtief-Aktien kontrolliert.

Laut Unternehmen werden 65 Prozent des operativen Konzerngewinns ausgeschüttet. Dieser kletterte 2024 um 13 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 625 Millionen Euro. Er lag damit über dem oberen Ende der prognostizierten Spanne von 560 bis 610 Millionen Euro. Den nominellen Konzerngewinn verbesserte Hochtief sogar um 48 Prozent auf 776 Millionen Euro.

Der Umsatz wuchs um 20 Prozent auf 33,3 Milliarden Euro.

Vorstandschef Juan Santamaria sprach von bedeutenden Fortschritten bei der Umsetzung der Wachstumsstrategie. Der Auftragseingang kletterte um 14 Prozent auf 41,8 Milliarden Euro. Insgesamt hat Hochtief Aufträge mit einem Volumen von 67,6 Milliarden Euro in den Büchern stehen - 12,2 Milliarden mehr als noch im Vorjahr.

Für 2025 peilt Santamaria einen operativen Konzerngewinn nach Steuern in der Größenordnung von 680 bis 730 Millionen Euro an. Das wäre ein Plus von mindestens 9 und maximal 17 Prozent. Der Analystenkonsens geht derzeit von 707 Millionen Euro aus.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/mgo

(END) Dow Jones Newswires

February 19, 2025 08:01 ET (13:01 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.