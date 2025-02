München (ots) -Die Münchener Verein Versicherungsgruppe wurde am 18. Februar mit dem renommierten Deutschen Servicepreis in der Kategorie "Versicherung - Bester Filialversicherer" ausgezeichnet. Die Ehrung wird jährlich vom Nachrichtensender ntv und dem Deutschen Institut für Service Qualität (DISQ) verliehen. Bereits zum neunten Mal konnte der Münchener Verein mit Bestnoten in den Bereichen Kundenzufriedenheit und Serviceleistung überzeugen. Die Grundlage für die Auszeichnung bilden umfassende Kundenbefragungen und unabhängige Tests, die Unternehmen hinsichtlich Servicequalität, Beratungskompetenz und Kundenfreundlichkeit bewerten. Dafür wurden Daten aus zahlreichen Studien zusammengeführt, darunter auch die Verbraucherbefragung "Versicherer des Jahres 2024"."Hervorragender Service ist keine Selbstverständlichkeit, sondern das Ergebnis kontinuierlicher Weiterentwicklung und eines klaren Qualitätsanspruchs. Unser Ziel ist es, unseren Kunden stets erstklassigen Service zu bieten und ihre Erwartungen zu übertreffen", betont Rainer Breitmoser, Fachbereichsleiter Service des Münchener Verein. "Dass wir nun bereits zum neunten Mal mit dem Deutschen Servicepreis ausgezeichnet wurden, ist ein Beweis dafür, dass wir unsere Kundenversprechen auch in der Praxis erfolgreich einlösen."Ein wesentlicher Bestandteil des ausgezeichneten Servicekonzepts ist das zentrale Service-Center, das als kanalunabhängige Kommunikationsdrehscheibe fungiert, bei der alle Fäden zusammenlaufen. Die meisten der rund 600.000 Kundenanfragen pro Jahr werden hier und direkt bearbeitet. Zu den Erfolgsfaktoren gehören dabei Serviceorientierung, Schnelligkeit, Beratungskompetenz, gepaart mit einem hohen versicherungsfachlichen Know-how sowie Freundlichkeit, flankiert von hoher Produktqualität und einem überzeugendem Preis-Leistungs-Verhältnis.Neben der persönlichen Betreuung setzt der Münchener Verein verstärkt auf digitale Service-Prozesse, um Kundenanfragen noch effizienter zu bearbeiten. Ein bedeutender Meilenstein ist die MV-Service App, die es den Kunden bereits jetzt ermöglicht, verschiedene Anliegen direkt in der App zu bearbeiten. Trotz dieser digitalen Fortschritte bleibt der persönliche Kontakt ein zentraler Bestandteil der Unternehmensphilosophie."Wir wissen, dass sich die Bedürfnisse unserer Kunden stetig weiterentwickeln. Deshalb optimieren wir unsere Serviceleistungen kontinuierlich. Unser Ziel ist es, auch in Zukunft die Service-Nummer eins in Deutschland zu bleiben", erklärt Rainer Breitmoser.Die erneute Auszeichnung mit dem Deutschen Servicepreis bestätigt die konsequente Weiterentwicklung des Münchener Verein im Bereich Kundenservice. Sie ist zugleich ein Ansporn, den eingeschlagenen Weg fortzusetzen und das Serviceangebot zu optimieren.Pressekontakt:Münchener Verein VersicherungsgruppeMaximilian ZieglerPressereferentZentrale Unternehmenskoordination und PressePettenkoferstr. 1980336 MünchenTel.: 089/51 52 1338Ziegler.Maximilian@muenchener-verein.dewww.muenchener-verein.deOriginal-Content von: Münchener Verein Versicherungsgruppe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/60945/5974649